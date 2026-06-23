UN: Plan evakuacije kroz Hormuz za brodove zapele u Zaljevu

REUTERS/Stringer

U tijeku je plan evakuacije koji će omogućiti stotinama brodova s ​​oko 11.000 pomoraca zapelih u Perzijskom zaljevu da isplove kroz Hormuški tjesnac, nakon što su Iran i SAD postigli sporazum o prekidu vatre, izjavila je u utorak UN-ova pomorska agencija.

Podijeli

Oglas

"Počeli smo kontaktirati brodove kako bismo započeli evakuaciju", rekao je glasnogovornik Međunarodne pomorske organizacije UN-a (IMO), bez navođenja vremenskog okvira.

Organizacija je priopćila da je osigurala potrebna sigurnosna jamstva i provjerila uvjete za sigurnu plovidbu.

"Ova opsežna operacija bit će provedena u bliskoj suradnji s Iranom, Omanom, svim ostalim obalnim državama u regiji, Sjedinjenim Državama i pomorskom industrijom", izjavio je glavni tajnik IMO-a Arsenio Dominguez.

Omansko ministarstvo obrane odvojeno je u priopćenju izjavilo da će se proces evakuacije IMO-a, o kojem se raspravlja već mjesecima, odvijati u fazama.

"S obzirom na povećani rizik od sudara u trenutačnom okruženju, potrebna je postupna i kontrolirana evakuacija brodskog prometa", navodi se.

Omansko ministarstvo reklo je da takozvana shema odvojenog plovidbenog puta "trenutačno nije sigurna" te da bi se za evakuaciju mogle koristiti dvije privremene rute, sjeverna i južna.

"Plovila će biti pojedinačno kontaktirana i obaviještena o njihovom dodijeljenom danu tranzita uz koordinaciju IMO-a", navodi se.

Shema, koju je IMO usvojio 1968., uspostavila je rute kroz iranske i omanske vode u tjesnacu.

Plutajuće mine su među glavnim rizicima u vodama oko Hormuza.