Poljski ministar: Ako se Kijev ne suoči s Volinjskim masakrom, nema šanse za ulazak u EU

Prvi napadi na sela u kojima su većinski živjeli Poljaci dogodili su se u veljači 1943. Vrhunac masakra se dogodio 11. srpnja 1943. Na taj dan, koji je u povijest ušao kao „krvava nedjelja“, napadnuto je 99 naselja. Voinici iz skupine UPA su mobilizirali i ukrajinske civile, koji su svoje poljske susjede ubijali svime što im je došlo u ruke: kosama, vilama i sjekirama, te palili njihova imanja. Bilo je i onih Ukrajinaca koji su, usprkos životnoj opasnosti kojoj su se izlagali, spašavali svoje poljske susjede.