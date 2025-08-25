Poljski predsjednik predlaže zabranu veličanja Stepana Bandere

No mnogi ga u Poljskoj pamte kao simbol nasilja protiv Poljaka. Bandera je bio osnivač i predsjednik OUN-a, fašističke organizacije koja je sudjelovala u pogromima i masakrima nad Židovima, Poljacima i komunistima diljem današnje Ukrajine i Poljske, a povezan je i s Ukrajinskom ustaničkom armijom (UPA), koja je provodila masovna ubojstva poljskih civila od 1943. do 1944., posebno u Volinju. I tisuće Ukrajinaca ubijeno je u odmazdi.