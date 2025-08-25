Oglas

Karol Nawrocki

Poljski predsjednik predlaže zabranu veličanja Stepana Bandere

author
Hina
|
25. kol. 2025. 15:47
People attend a ceremony to mark the 116th anniversary of the birth of Ukrainian far-right leader and leader of the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN) Stepan Bandera (1909-1959)
YURIY DYACHYSHYN / AFP

Poljski predsjednik Karol Nawrocki iznio je u ponedjeljak planove da se Ukrajincima ograniči pristup dječjim doplatcima i zdravstvenoj skrbi, a istovremeno je predložio zabranu veličanja ukrajinskog nacionalističkog vođe i kolaboracionista s nacistima iz 20. stoljeća.

Oglas

Poljska je jedna od najvjernijih saveznica Ukrajine od početka ruske invazije 2022. godine, ali neki Poljaci su se umorili od velikog broja izbjeglica, a povremeno su izbijale i napetosti između Varšave i Kijeva zbog masakra u Volinju tijekom Drugog svjetskog rata. Službeni podaci pokazuju da u Poljskoj trenutno živi oko 1,5 milijuna Ukrajinaca.

Predsjednik Karol Nawrocki, konzervativni nacionalist inspiriran američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, obećao je u predizbornoj kampanji da će "Poljake staviti na prvo mjesto" i ograničiti prava stranaca u Poljskoj.

„Nisam promijenio mišljenje i namjeravam ispuniti svoje obveze te smatram da bi se (obiteljska) naknada trebala dodijeliti samo onim Ukrajincima koji se potrude raditi u Poljskoj, isto vrijedi i za zdravstvo“, rekao je Nawrocki novinarima.

Ukrajinske izbjeglice trenutačno imaju pravo na mjesečnu obiteljsku naknadu od 800 zlota (219 dolara) po djetetu ako njihova djeca pohađaju poljske škole. I druge članice EU-a, poput Njemačke, nedavno su predložile smanjenje naknada.

U Poljskoj predsjednik može predlagati zakone i staviti veto na vladine zakone. Vlada premijera Donalda Tuska, proeuropskog centrista koji se protivi Nawrockom, također može blokirati predsjednikove prijedloge.

Povijesne napetosti 

Nawrocki je u ponedjeljak predložio i pooštravanje kaznenog zakona kako bi se zabranila promocija Stepana Bandere, ukrajinskog nacionalističkog i fašističkog vođe koji se borio protiv sovjetskih snaga tijekom Drugog svjetskog rata, kao i njegove pobunjeničke vojske.

„Vjerujem da bi se ovaj zakon trebao jasno pozabaviti Banderom i izjednačiti Banderinu simboliku u kaznenom zakonu sa simbolima koji odgovaraju njemačkom nacionalsocijalizmu, općepoznatom kao nacizam, i sovjetskom komunizmu“, rekao je Nawrocki.

Mnogi desničari u Ukrajini smatraju Banderu i njegovu miliciju herojima zbog otpora koji su pružili Sovjetskom Savezu te ih smatraju simbolima borbe Kijeva za neovisnost od Moskve.

No mnogi ga u Poljskoj pamte kao simbol nasilja protiv Poljaka. Bandera je bio osnivač i predsjednik OUN-a, fašističke organizacije koja je sudjelovala u pogromima i masakrima nad Židovima, Poljacima i komunistima diljem današnje Ukrajine i Poljske, a povezan je i s Ukrajinskom ustaničkom armijom (UPA), koja je provodila masovna ubojstva poljskih civila od 1943. do 1944., posebno u Volinju. I tisuće Ukrajinaca ubijeno je u odmazdi. 

Javno promicanje nacističkih, fašističkih ili komunističkih ideja kažnjava se do tri godine zatvora prema poljskom kaznenom zakonu. 

Teme
Karol Nawrocki OUN Poljska Stepan Bandera Ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ