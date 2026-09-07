Nekoliko tisuća ljudi u Berlinu prosvjedovalo protiv AfD-a

REUTERS/Maryam Majd

Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u ponedjeljak navečer kod berlinskih Brandenburških vrata u znak prosvjeda protiv krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) koja je dan ranije uvjerljivo pobijedila na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu.

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Policija je procijenila da se okupilo oko pet tisuća ljudi te je priopćila da je prosvjed protekao bez incidenata.

Među sudionicima su bili istaknuta njemačka klimatska aktivistica Luisa Neubauer te glavni kandidati Zelenih i Ljevice na berlinskim pokrajinskim izborima 20. rujna, piše dpa.

Prosvjednici su nosili transparente s parolama poput 'Fašizam nije alternativa' i 'Zaustavite naciste iz AfD-a! Zaustavite rasizam i socijalne rezove', skandirajući „Svi zajedno protiv fašizma!”.

U znak prosvjeda u ponedjeljak navečer stotine ljudi okupile su se i u obližnjem Potsdamu, prenosi dpa.

AfD je u nedjelju premoćno pobijedio u toj istočnonjemačkoj pokrajini s oko 2,14 milijuna stanovnika, no s nedovoljnom prednošću da samostalno formira vladu.

Idući parlamentarni izbori u Njemačkoj moraju se održati najkasnije do početka 2029. godine.