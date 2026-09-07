POGLED PREMA NJEMAČKOJ
Povijesna pobjeda AfD-a podijelila Europu: Populisti slave, Poljaci upozoravaju na izdajnike
Uvjerljiva pobjeda Alternative za Njemačku (AfD) na izborima u Saskoj-Anhaltu izazvala je slavlje među europskom populističkom desnicom, ali i oštru osudu poljskog premijera.
Dominantan rezultat AfD-a na nedjeljnim izborima u Saskoj-Anhaltu izazvao je izrazito podijeljene reakcije diljem kontinenta, razotkrivajući sve dublji jaz između europskog političkog centra i sve snažnije populističke desnice.
AfD je osvojio 43,8 posto glasova, više nego dvostruko u odnosu na rezultat ostvaren prije pet godina u toj saveznoj pokrajini s 2,1 milijun stanovnika, smještenoj zapadno od Berlina, prenosi Euronews.
Daleko iza njega ostala je Kršćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Friedricha Merza, koja je osvojila 17,2 posto glasova, izgubivši otprilike polovicu svoje dosadašnje potpore, te dobila 15 zastupničkih mjesta. Socijaldemokratska stranka (SPD) osvojila je 9,3 posto, Zeleni 8,9 posto, a Ljevica 8,6 posto glasova, pri čemu je svaka od tih stranaka osvojila po osam mandata.
U Berlinu je rezultat doživljen kao izravan udarac kancelaru Friedrichu Merzu, koji je rezultate izbora pratio iz sjedišta CDU-a, ali se nije obratio javnosti.
Glavna tajnica CDU-a Franziska Hoppermann rezultat je nazvala "vrlo teškim rezultatom za nas", dok je premijer Saske-Anhalta Sven Schulze AfD-u uputio tek suzdržane čestitke.
Supredsjednica AfD-a Alice Weidel izjavila je da je stranka "dobila vrlo jasan mandat za upravljanje".
"U kampanji smo nastupili s jasnom platformom zastupanja interesa naše zemlje, a ne interesa Ukrajine ili bilo koje druge zemlje", rekla je Weidel novinarima.
"Ako dobijemo mandat za upravljanje na saveznoj razini i preuzmemo odgovornost za vlast, ukinut ćemo svu nepotrebnu potrošnju. Kontrolirat ćemo svoje granice. Deportirat ćemo sve one koji su dužni napustiti zemlju i sve kriminalce. Zatvorit ćemo granice.
Također očekujem prijevremene savezne izbore i očekujem da će sadašnji kancelar biti zamijenjen prije Božića."
Vodeći kandidat AfD-a Ulrich Siegmund također je kritizirao Merza, rekavši da je "vrlo dobar voditelj kampanje za nas na ovim izborima bio Friedrich Merz. Svaki dan koji taj čovjek provede u kancelarskom uredu jedan je dan previše."
Reakcija iz Varšave bila je otvoreno kritična. Poljski premijer Donald Tusk napisao je na X-u da se "samo idioti ili izdajnici mogu radovati trijumfu AfD-a", pritom među njima navodeći članove Konfederacije i PiS-a.
Drugdje na kontinentu europska populistička desnica rezultat je dočekala kao potvrdu svojih političkih stavova. Talijanski potpredsjednik vlade Matteo Salvini poručio je da je "drukčija Europa moguća".
Čelnik španjolskog Voxa Santiago Abascal rezultat je nazvao "velikom nadom za Njemačku i Europu", dok je Portugalac André Ventura pozdravio "povijesnu" pobjedu AfD-a, povezujući je s nezadovoljstvom javnosti zbog imigracije.
Podijeljene reakcije pokazuju kako su izbori u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini postali svojevrsno političko bojno polje za cijelu Europu. Dok su čelnici stranaka političkog centra zabrinuti zbog rezultata, nacionalistički pokreti dobili su novi poticaj uoči niza izbora u drugim njemačkim saveznim pokrajinama koji će se održati tijekom ovog mjeseca.
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