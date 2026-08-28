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spasilačke akcije

Odbijenica Nepala: Prirodno je ponuditi pomoć, ali nam za sada ne treba

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Hina
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28. kol. 2026. 13:15
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Nepalese policemen watch as earthmovers clear the debris of flash flooding. (AP Photo/Niranjan Shrestha)
AP Photo/Niranjan Shrestha

Nepalu nije potrebna strana pomoć u operacijama potrage i spašavanja nakon razornih poplava u nekoliko gradova, priopćilo je u petak ministarstvo vanjskih poslova, unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi.

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Poplave su, uz ostala područja, pogodile okrug Rasuwa blizu kineske granice, sravnivši sa zemljom cijele gradove, oštetivši hidroelektrane i ubivši gotovo 500 ljudi. Stotine stranih državljana još uvijek se smatraju nestalima, uključujući i one iz Južne Koreje koja je objavila da je već poslala tim za odgovor u Nepal i da će poslati i tim za pomoć u slučaju katastrofe.

No nepalsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u petak da samostalno upravljaju spasilačkim naporima.

"Prirodno je ponuditi pomoć. Naše sigurnosne agencije provode operacije potrage i spašavanja. Za sada nam takva pomoć nije potrebna",  rekao je Lok Bahadur Chhetri, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova, ne iznoseći detalje.

⁠Kathmandu Post je izvijestio da su Indija, Kina, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Japan, Južna Koreja, Šri Lanka i Bangladeš zatražile od vlade da dopusti ⁠njihovim timovima za potragu i spašavanje da pomognu u operacijama.

Južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je Nepal naznačio da još ne planira prihvatiti strane spasilačke timove.

"Južna Koreja će nastaviti pregovore s Nepalom o tom pitanju", dodalo je ministarstvo. Seul je obećao milijun dolara humanitarne pomoći putem međunarodnih organizacija, rekao je ministar vanjskih poslova u srijedu. Devet državljana Južne Koreje koji su radili u hidroelektrani nestalo je, a 10 ih je bilo privremeno zarobljeno, priopćilo je u srijedu južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova.

Osjetljivost Tibeta

Dinesh Bhattarai, bivši nepalski veleposlanik u Ujedinjenim narodima u Ženevi, rekao je da bi nevoljkost vlade da prihvati strane timove za potragu i spašavanje mogla biti povezana s lokacijom poplavom pogođenog okruga Rasuwa, koji graniči s kineskim Tibetom, regijom koja predstavlja jedno od najosjetljivijih teritorijalnih pitanja Pekinga.

Nepal je dugo hodao po rubu  u diplomatskim odnosima sa svojim puno većim susjedom.

"Možda su razmišljali o osjetljivosti lokacije regije i odlučili da neće prihvatiti strane timove", rekao je Bhattarai za Reuters.

No Chhetri je rekao da odluka nema nikakve veze s osjetljivošću u odnosima s Kinom jer operaciju vode nepalski spasilački timovi.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na upit o mogućim razlozima zašto Nepal odbija prihvatiti stranu pomoć u potrazi i spašavanju.

Kineski državni mediji izvijestili su da je kineski predsjednik Xi Jinping u petak izrazio sućut nepalskom predsjedniku.

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Teme
nepal odron poplava spasilačka akija strana pomoć

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