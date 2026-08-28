spasilačke akcije
Odbijenica Nepala: Prirodno je ponuditi pomoć, ali nam za sada ne treba
Nepalu nije potrebna strana pomoć u operacijama potrage i spašavanja nakon razornih poplava u nekoliko gradova, priopćilo je u petak ministarstvo vanjskih poslova, unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi.
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Poplave su, uz ostala područja, pogodile okrug Rasuwa blizu kineske granice, sravnivši sa zemljom cijele gradove, oštetivši hidroelektrane i ubivši gotovo 500 ljudi. Stotine stranih državljana još uvijek se smatraju nestalima, uključujući i one iz Južne Koreje koja je objavila da je već poslala tim za odgovor u Nepal i da će poslati i tim za pomoć u slučaju katastrofe.
No nepalsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u petak da samostalno upravljaju spasilačkim naporima.
"Prirodno je ponuditi pomoć. Naše sigurnosne agencije provode operacije potrage i spašavanja. Za sada nam takva pomoć nije potrebna", rekao je Lok Bahadur Chhetri, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova, ne iznoseći detalje.
Kathmandu Post je izvijestio da su Indija, Kina, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Japan, Južna Koreja, Šri Lanka i Bangladeš zatražile od vlade da dopusti njihovim timovima za potragu i spašavanje da pomognu u operacijama.
Južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je Nepal naznačio da još ne planira prihvatiti strane spasilačke timove.
"Južna Koreja će nastaviti pregovore s Nepalom o tom pitanju", dodalo je ministarstvo. Seul je obećao milijun dolara humanitarne pomoći putem međunarodnih organizacija, rekao je ministar vanjskih poslova u srijedu. Devet državljana Južne Koreje koji su radili u hidroelektrani nestalo je, a 10 ih je bilo privremeno zarobljeno, priopćilo je u srijedu južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova.
Osjetljivost Tibeta
Dinesh Bhattarai, bivši nepalski veleposlanik u Ujedinjenim narodima u Ženevi, rekao je da bi nevoljkost vlade da prihvati strane timove za potragu i spašavanje mogla biti povezana s lokacijom poplavom pogođenog okruga Rasuwa, koji graniči s kineskim Tibetom, regijom koja predstavlja jedno od najosjetljivijih teritorijalnih pitanja Pekinga.
Nepal je dugo hodao po rubu u diplomatskim odnosima sa svojim puno većim susjedom.
"Možda su razmišljali o osjetljivosti lokacije regije i odlučili da neće prihvatiti strane timove", rekao je Bhattarai za Reuters.
No Chhetri je rekao da odluka nema nikakve veze s osjetljivošću u odnosima s Kinom jer operaciju vode nepalski spasilački timovi.
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na upit o mogućim razlozima zašto Nepal odbija prihvatiti stranu pomoć u potrazi i spašavanju.
Kineski državni mediji izvijestili su da je kineski predsjednik Xi Jinping u petak izrazio sućut nepalskom predsjedniku.
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