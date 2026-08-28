Odbijenica Nepala: Prirodno je ponuditi pomoć, ali nam za sada ne treba

Poplave su, uz ostala područja, pogodile okrug Rasuwa blizu kineske granice, sravnivši sa zemljom cijele gradove, oštetivši hidroelektrane i ubivši gotovo 500 ljudi. Stotine stranih državljana još uvijek se smatraju nestalima, uključujući i one iz Južne Koreje koja je objavila da je već poslala tim za odgovor u Nepal i da će poslati i tim za pomoć u slučaju katastrofe.