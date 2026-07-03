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čuli se telefonski

Netanyahu i Trump dogovorili sastanak u SAD-u

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Hina
|
03. srp. 2026. 22:52
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WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 29: U.S. President Donald Trump (L) greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Alex Wong/Getty Images via AFP

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump dogovorili su se tijekom telefonskog razgovora u petak da će se sastati u SAD-u u bliskoj budućnosti, prema Netanyahuovu uredu.

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Netanyahu je također čestitao Trumpu 250. obljetnicu neovisnosti SAD-a, naglašavajući bliske veze između dviju zemalja.

Izraelski premijer nazvao je pritom Sjedinjene Države jamcem slobode u svijetu, prema izjavi.

Odnosi između Netanyahua i Trumpa zategnuli su se tijekom rata s Iranom, a čini se da se dvojica čelnika razilaze i oko toga kako dalje postupiti po pitanju rata u regiji.

Netanyahuov ured nije naveo datum planiranog sastanka.

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benjamin netanyahu donald trump

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