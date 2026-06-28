suočavanje s prošlošću
Nijemci ponovno istražuju nacističku prošlost svojih obitelji: "Desetljećima su željeli vjerovati..."
Nova internetska baza podataka omogućila je Nijemcima da istraže jesu li njihovi preci bili članovi nacističke stranke, otvarajući brojna pitanja o obiteljskoj prošlosti – u trenutku kada dio političke scene poziva da se zemlja prestane baviti nasljeđem nacizma.
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Njemački politolog Jürgen Falter, jedan od vodećih istraživača povijesti nacističke stranke, ostao je iznenađen kada je u starim arhivskim zapisima pronašao ime svoje majke među članovima NSDAP-a. Iako je ranije pregledao njezine poslijeratne dokumente o denacifikaciji, u kojima je bila oslobođena odgovornosti za suradnju s režimom, nova baza pokazala je drugačiju sliku.
"S obzirom na njezin karakter, politička uvjerenja i stavove liberalne katolkinje, bilo mi je teško zamisliti da je 1940. godine, sa samo 23 godine, pristupila NSDAP-u. No dokumenti pokazuju da je vjerojatno ipak bila članica", rekao je Falter.
Tisuće dokumenata o članstvu u nacističkoj stranci desetljećima su bile teško dostupne zbog zakonskih ograničenja, no nakon objave arhiva omogućeno je jednostavno pretraživanje zapisa putem interneta. Njemački mediji, među njima i časopis Der Spiegel, pozvali su građane da istraže obiteljsku povijest iz vremena nacističke Njemačke, piše CNN.
Nova otkrića dolaze u osjetljivom političkom trenutku. U Njemačkoj raste potpora krajnje desnoj stranci Alternative für Deutschland (AfD), čiji pojedini predstavnici smatraju da se zemlja treba manje baviti povijesnom krivnjom i više naglašavati nacionalni ponos.
Istraživači ističu kako novi arhivi ruše obiteljske mitove koji su se desetljećima prenosili. Mnoge obitelji nakon Drugog svjetskog rata prikazivale su svoje pretke kao nevine promatrače ili čak protivnike nacizma, dok dokumenti sada pokazuju složeniju sliku.
"Desetljećima su mnogi Nijemci željeli vjerovati da njihove obitelji nisu bile povezane s nasiljem, ratnim zločinima i progonom Židova. Sada, 80 godina nakon završetka rata, mnogi ponovno preispituju obiteljske priče", navode istraživači.
Stručnjaci objašnjavaju da datum ulaska u NSDAP često može pokazati motive pojedinca. Oni koji su se učlanili prije dolaska Adolfa Hitlera na vlast 1933. godine češće su bili ideološki motivirani, dok su mnogi kasniji članovi pristupali stranci zbog karijere, političkog pritiska ili osobne koristi.
Povjesničari smatraju da nova dostupnost arhiva predstavlja novu fazu suočavanja Njemačke s prošlošću. Iako sama otkrića neće zaustaviti rast ekstremne desnice, mogla bi potaknuti građane na razmišljanje o tome kako je nacistički režim uspio pridobiti milijune običnih ljudi.
"Ovi dokumenti podsjećaju da su demokratske institucije osjetljive i da radikalizacija ne nastaje preko noći", poručuju povjesničari.
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