Nijemci ponovno istražuju nacističku prošlost svojih obitelji: "Desetljećima su željeli vjerovati..."

Njemački politolog Jürgen Falter, jedan od vodećih istraživača povijesti nacističke stranke, ostao je iznenađen kada je u starim arhivskim zapisima pronašao ime svoje majke među članovima NSDAP-a. Iako je ranije pregledao njezine poslijeratne dokumente o denacifikaciji, u kojima je bila oslobođena odgovornosti za suradnju s režimom, nova baza pokazala je drugačiju sliku.