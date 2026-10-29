Europska država se priprema za "sukob velikih razmjera": Kreće vojna nabava

REUTERS/Piroschka van de Wouw

Nizozemska će kupiti dodatna borbena vozila pješaštva CV90, nove tenkove za postavljanje mostova, zamjenu za nepouzdano inženjerijsko vozilo Kodiak te nova gusjenična vozila za potporu i teška vozila za izvlačenje njemačkog proizvođača FFG, izvijestio je nizozemski državni tajnik za obranu Derk Boswijk u pismu parlamentu 26. listopada, priopćilo je nizozemsko Ministarstvo obrane.

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Ministarstvo nije otkrilo koliko će vozila biti kupljeno, kolika je vrijednost nabave ni kada će početi isporuke. Navelo je, međutim, da će oprema uglavnom biti namijenjena teškim i srednjim pješačkim brigadama Kraljevske nizozemske kopnene vojske, koja se priprema za mogući sukob velikih razmjera, piše Defence blog.

Nova vozila CV90 bit će namijenjena oklopnoj pješačkoj bojni koja tek treba biti ustrojena, a bit će smještena u vojarni Nassau-Dietz u Budelu, na jugu zemlje.

Nizozemska ih nabavlja u okviru zajedničkog programa koji predvodi Švedska, zemlja u kojoj se nalazi proizvođač CV90, tvrtka BAE Systems Hägglunds. U programu sudjeluju i Estonija, Finska, Litva i Norveška, a prema navodima ministarstva, takva bi suradnja trebala ubrzati isporuke.

Nizozemska vojska već raspolaže sa 122 vozila CV90, koja trenutačno prolaze modernizaciju vrijednu oko 500 milijuna dolara.

Zamjena za zastarjela vojna vozila

Ministarstvo je priopćilo da je postojeće inženjerijsko vozilo Kodiak, izrađeno na temelju tenka Leopard 2, zastarjelo i nedovoljno zaštićeno od sadašnjih i budućih prijetnji. Osim toga, česti kvarovi i tehnički problemi ograničavaju njegovu operativnu uporabu.

Njegova zamjena morat će biti sposobna probijati snažno utvrđene obrambene linije, minska polja, zidove i druge prepreke kako bi tenkovima i pješaštvu omogućila napredovanje.

Riječ je o zadaći koja se pokazala iznimno zahtjevnom za obje strane u ratu u Ukrajini, gdje su gusta minska polja zaustavljala napade oklopnih postrojbi i uzrokovala velike gubitke.

Ministarstvo nije otkrilo koje će vozilo zamijeniti Kodiak.

Nizozemska također planira nabaviti dodatne tenkove za postavljanje mostova, koji prevoze sklopive mostove za prelazak rijeka i drugih prepreka. Očekuje se da će se u tu svrhu priključiti postojećem njemačkom ugovoru o nabavi.

Stižu nova oklopna vozila

Od njemačke tvrtke FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft) nizozemska vojska dobit će oklopno borbeno vozilo za potporu ACSV, gusjenično vozilo koje već koristi norveška vojska.

Vozilo će biti isporučeno u nekoliko inačica, uključujući sanitetsko vozilo, mobilno zapovjedno mjesto, vozilo za postavljanje mina i vozilo za obuku vozača.

FFG će također isporučiti Wisent 2, teško oklopno vozilo za izvlačenje izrađeno na šasiji tenka Leopard 2, koje može vući i podizati oštećene ili zaglavljene tenkove i druga oklopna vozila.

Nizozemska vojska trenutačno raspolaže s 25 starijih vozila za izvlačenje Bergepanzer 3. Ministarstvo je ranije upozorilo da je taj broj nedovoljan za planirano proširenje oklopnih snaga, koje uključuje i nedavno naručene tenkove Leopard 2A8, izvijestio je Defence24 u ožujku.

Velik dio posla dobit će nizozemske tvrtke

Nizozemske tvrtke imat će značajnu ulogu u provedbi nabave.

Tvrtka Van Halteren Technologies sastavljat će vozila ACSV i Wisent 2 u Nizozemskoj te će biti zadužena za njihovo održavanje.

KONI Nederland i Neways Electronics isporučivat će dijelove, dok će Avient Protective Materials osiguravati vlakna visoke čvrstoće za balističku zaštitu vozila ACSV.