Prvi ovogodišnji toplinski val, koji je trajao od 20. do 24. lipnja, bio je osobito izražen na sjeveru zemlje, ne samo zbog intenziteta nego i zbog trajanja. Dana 23. lipnja zabilježen je najtopliji lipanjski dan u povijesti mjerenja, s prosječnom temperaturom od 29,6 stupnjeva za cijelu Španjolsku.