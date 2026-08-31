Ukrajinci ljutiti na vlasti koje skladište oružje kraj stambenih zona: "Sve je letjelo u zrak"

„Pogledajte što se ovdje događa. Sve je ovdje razneseno u komadiće. Vyšneve [mjesto prethodnog incidenta, 14-ak kilometara jugoistočno] im nije bilo dovoljno, a bilo je još nešto negdje drugdje. Ne, sve su ovo istovarili odmah pokraj ljudskih povrtnjaka, ljudima praktički pred kućnim pragom“, kaže ona i upozorava da je streljivo još razasuto naokolo i da nije očišćeno.