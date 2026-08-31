Selo pored Kijeva
Ukrajinci ljutiti na vlasti koje skladište oružje kraj stambenih zona: "Sve je letjelo u zrak"
Dok Rusija napadima pogađa još jedno skladište streljiva i ubija najmanje 38 ljudi, mještani krive loš odabir lokacije
Prošlo je dan i pol otkako se bespilotna letjelica na mlazni pogon, koju je lansirala Rusija, zabila u skladište streljiva u Myli, selu 25-ak kilometara od središta Kijeva. Volodimir (61), zaštitar, vodi posjetitelje iz teško oštećene obiteljske kuće. Krov je od eksplozije odnesen, stražnji prozori razbijeni, a kroz vrt ih vodi prema mjestu udara, udaljenom 300 metara.
Vrt je, poput mnogih u ukrajinskim selima i predgrađima, prilično velik. No danas je staklenik razbijen, povrtnjak pocrnio, a pod nogama sve škripi od izgorjelog raslinja. Uništeno je nekoliko metara vinove loze. Unatoč svemu, Volodimir pronalazi dva preživjela grozda i daje ih novinarima Guardiana.
To je dirljiv trenutak velikodušnosti, iako njegova obitelj nakon dugotrajnog bombardiranja u četvrtak navečer sada nema ni struje ni vode. Broj poginulih u nedjelju je porastao za još jednu osobu, na ukupno 38, a četiri se osobe još vode kao nestale. Ovaj je događaj vrlo brzo otvorio pitanje zašto je streljivo bilo skladišteno tako blizu obiteljskih kuća.
U dvorištu ispred vrta, Vira (65) zna tko je kriv.
„Krivi su oni koji su ovdje postavili skladište. Ovdje ljudi žive, ovo je selo. Ne možete ovdje držati nešto takvo“, kaže.
Ona i njezin sin Serhij satima su se skrivali u malom bunkeru pokraj kuće, čekajući da prestanu, kako svjedoci kažu, 30 ili 50 eksplozija koje su trajale oko šest sati nakon prvog udara u 20 sati.
Serhij kaže da nisu ni znali da se u njihovu selu skladišti streljivo.
„Mislio sam da je ondje uskladištena humanitarna pomoć.“
Sada obitelj čeka skup i težak posao čišćenja, a pritom praktički nema ništa. Mobitel puni iz automobilske baterije preko pretvarača. To je sva električna energija koju imaju.
Na njihovu je imanju, nakon što su eksplozije prestale, pronađen dio rakete iz višecijevnog raketnog sustava Grad, kaže Serhij, kao i „nekoliko mina i kasetnog streljiva“. Sve je to uklonjeno, ali izgorjela kutija metaka, tek pronađena u drugom dijelu napola urušenog stropa, još nije uklonjena. Stojeći uz ulazna vrata, čeka novu ekipu za čišćenje.
Volodimirov obilazak nastavlja se iza kuće. Kroz šumu iza vrta označena je travnata staza, između pocrnjelih područja na kojima su gorjeli požari. Na pojedinim mjestima još se dimi, ponegdje čak i gori. Ondje se nalaze još meci i kutije s mecima, a zatim, s desne strane, nepogrešivo – detonirana protutenkovska mina.
Na kraju se šuma otvara i pred njima se pojavljuje prostor skladišta. Veliki su njegovi dijelovi uništeni u bombardiranju, a pred njima je prizor potpunog razaranja.
Osjeća se sumporast miris, a povremeno se čuju eksplozije, iako je moguće da je riječ o kontroliranim detonacijama. Ekipe hitnih službi u vrijeme ručka prekidaju radove na čišćenju zbog nove prijetnje dronom iznad njih.
Volodimir je u noći bombardiranja bio na stražarskoj dužnosti u skladištu drva u blizini skladišta streljiva. Preživio je prvi udar bez ozljeda i odmah se vratio kući, ali osjeća potrebu zaštitara da se vrati na mjesto događaja.
„Već se dva dana vraćam ovamo i gledam ovaj pepeo“, kaže.
Trideset poginulih bilo je iz doma za skrb koji se nalazio u blizini skladišta streljiva, a čija je lokacija sada predmet kaznene istrage ukrajinske obavještajne službe.
„Pogledajte što se ovdje događa. Sve je ovdje razneseno u komadiće. Vyšneve [mjesto prethodnog incidenta, 14-ak kilometara jugoistočno] im nije bilo dovoljno, a bilo je još nešto negdje drugdje. Ne, sve su ovo istovarili odmah pokraj ljudskih povrtnjaka, ljudima praktički pred kućnim pragom“, kaže ona i upozorava da je streljivo još razasuto naokolo i da nije očišćeno.
Devet osoba poginulo je nakon što je skladište streljiva pogođeno u Vyšnevama, a oštećeno je 280 kuća. Nakon tog događaja uhićene su dvije osobe pod sumnjom da su dopustile skladištenje oružja na neprimjerenoj lokaciji. No, kako je u subotu rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, slična se situacija ponovno dogodila.
Riječ je o mučnoj reprizi u trenutku kada je Kijev već izložen sve intenzivnijim napadima iz Moskve, a šteta koju civilima nanose napadi na skladišta hrane i logističke centre sve je veća.
Kada je Liudmila upitana tko je kriv za pogibiju ljudi i razaranje u Myli, daje dvostruki odgovor.
„Putin! Tko drugi? I oni koji su ovdje postavili skladište.“
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