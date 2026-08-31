"Nema smisla da bilo koja sila na svijetu testira odlučnost ovog saveza", dodao je. Unatoč tome, Finska jača obranu duž svoje 1340 kilometara duge granice s Rusijom. Švedska je istodobno odobrila zahtjev Helsinkija za slanjem borbenih zrakoplova Gripen i jednog ratnog broda koji bi trebali pomoći Finskoj u nadzoru njezina teritorija uz granicu.