Njemačka ima odgovor na Trumpove prijetnje: "Ako oni nam uvedu carine, mi ćemo njima ovo"
Njemački političari oprezno ponovno otvaraju raspravu o uvođenju digitalnog poreza za američke tehnološke kompanije, u trenutku kada predsjednik Donald Trump obnavlja prijetnje uvođenjem carina.
Ovaj zaokret manje dolazi iz kancelarskog ureda, a više je rezultat sve snažnijeg pritiska unutar vladajuće koalicije kancelara Friedricha Merza i njegova konzervativnog bloka.
Berlin zasad ne žuri s formalnim prijedlozima o tome kako bi Europska unija trebala odgovoriti, nakon što je Trump u subotu zaprijetio carinama za osam zemalja, među kojima je i Njemačka, u kontekstu Grenlanda.
Poziv na uvođenje digitalnog poreza
Razgovori unutar vlade usmjereni su na suzdržanost, pri čemu dužnosnici naglašavaju potrebu za smirenošću i izbjegavanjem emotivnih reakcija. Na konferenciji za novinare u ponedjeljak, glasnogovornik vlade rekao je da je Merz "racionalna osoba koja ne vodi međunarodne odnose impulsivno". Merz, čelnik Kršćansko-demokratske unije (CDU), zalaže se za odmjeren odgovor.
Ipak, potkancelar Lars Klingbeil iz Socijaldemokratske stranke ostavio je otvorenom mogućnost strožih mjera. "Sada bismo trebali razmotriti primjenu tih instrumenata", rekao je, misleći na alat za trgovinsku obranu EU-a, uključujući Instrument protiv prisile, dosad neisprobani "trgovinski bazuku" Unije, koji bi se mogao koristiti i protiv usluga poput tehnološkog sektora.
Dok Merz ostaje suzdržan, visoki zastupnici iz njegovih kršćansko-demokratskih redova otvoreno zagovaraju protumjere usmjerene na američke tehnološke tvrtke.
Sepp Müller, zamjenik čelnika parlamentarne skupine CSU-a i sestrinske bavarske stranke, je pozvao na uvođenje digitalnog poreza, pa čak i zabranu uvoza određenih američkih proizvoda.
"To će pitanje sigurno doći na dnevni red", rekao je Ralph Brinkhaus, glasnogovornik konzervativnog bloka za digitalnu politiku, za Politico, naglasivši da svaki potez mora biti "promišljen i dobro razrađen".
Planovi postoje od prošle godine
Socijaldemokrati Larsa Klingbeila čini se spremnima preispitati ranije obveze. Zastupnik SPD-a za digitalnu politiku Johannes Schätzl rekao je da je prethodne dogovore, prema kojima se EU obvezala da neće uvoditi namet na digitalnu infrastrukturu, sada potrebno ponovno razmotriti.
Prema izvorima upoznatima s procesom, nacrti prijedloga njemačkog digitalnog poreza, koje je pripremio ministar kulture Wolfram Weimer, nalaze se u Ministarstvu financija još od prosinca.
Ministarstvo na čelu s Klingbeilom ranije je razmatralo bi li takav potez nepotrebno narušio odnose s Washingtonom, a zasad nije željelo komentirati je li se ta procjena promijenila.
Za sada službeni stav vlade ostaje oprezan, iako obnovljene prijetnje carinama ponovno otvaraju raspravu koju je Berlin dugo pokušavao držati po strani.
Ministar digitalizacije Karsten Wildberger je upozorio na opasnost javne eskalacije. "Važno je ne izlaziti stalno s najavama, već prvo ući u dijalog", rekao je, osvrćući se na ideju aktiviranja Instrumenta protiv prisile.
