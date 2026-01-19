Trump ima carine, Europa trgovinsku "bazuku". Spor oko Grenlanda mogao bi eskalirati

Čini se da nijedna strana ne blefira: u izvanrednoj eskalaciji Trumpove potrage za Grenlandom, predsjednik Donald Trump je u subotu objavio da će od 1. veljače uvesti carine od 10% na robu iz Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Norveške, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Ako se do 1. lipnja ne postigne dogovor, carine bi se povećale na 25%.