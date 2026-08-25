Preokret u Frankfurtu: Velika njemačka stranka više ne traži otkazivanje Thompsonova koncerta

Marko Perković Thompson koncertom u Frankfurtu otvara europsku turneju, no najavljeni nastup izazvao je političke prijepore. Frankfurtski ogranak stranke Die Linke zatražio je njegovo otkazivanje pod porukom "S fašizmom se ne posluje", posebno ističući pjesmu "Bojna Čavoglave" i pozdrav "Za dom spremni" kojim ona počinje. Zahtjevu su se potom pridružili Zeleni, SPD i CDU.