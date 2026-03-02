Oglas

"DEFENZIVNA OBRANA"

Njemačka: Nećemo sudjelovati u vojnim napadima na Iran

author
Hina
|
02. ožu. 2026. 11:48
Friedrich Merz, AFP
Odd ANDERSEN / AFP

Njemačka neće sudjelovati u vojnim napadima na Iran rekao je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u ponedjeljak.

Oglas

"Njemačka vlada nema namjeru sudjelovati u napadima SAD-a i Izraela na Iran", rekao je Johann Wadephul (Kršćansko-demokratska unija CDU) u razgovoru za javni servis Deutschlandfunk.

On je ukazao na to da Velika Britanija ima baze u regiji koje je stavila na raspolaganje SAD-u ali da to s Njemačkom nije slučaj.

„Mi isto tako ne raspolažemo odgovarajućim vojnim sredstvima i zbog toga Njemačka definitivno nema namjeru uključivati se vojno u ovaj sukob", rekao je Wadephul.

On je rekao kako postoji mogućnost da se vojnici Bundeswera stacionirani u Jordanu, Iraku i Libanonu "defenzivno brane" u slučaju napada.

Times of Israel: Njemačka će se priključiti napadima

No The Times of Israel istodobno javlja kako je Njemačka izrazila spremnost priključiti se "kampanji SAD-a i Izraela" protiv Irana.

"Njemačka ozbiljno razmišlja priključiti se napadima u slučaju da Iran ne obustavi napade na zemlje u regiji", javlja Izraelski vojni radio pozivajući se na "političke i vojne izvore" u Njemačkoj.

Prema istim izvorima, pri čemu se navodi ministarstvo vanjskih poslova i odbor Bundestaga za vanjsku politiku, već navodno postoje planovi za eventualno sudjelovanje u bombardiranju kao i za zračnu potporu.

Njemačko veleposlanstvo u Izraelu nije reagiralo na upit lista The Times of Israel.

Teme
Iran Izrael Njemačka SAD

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ