Njemačka neće sudjelovati u vojnim napadima na Iran rekao je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u ponedjeljak.
Oglas
"Njemačka vlada nema namjeru sudjelovati u napadima SAD-a i Izraela na Iran", rekao je Johann Wadephul (Kršćansko-demokratska unija CDU) u razgovoru za javni servis Deutschlandfunk.
On je ukazao na to da Velika Britanija ima baze u regiji koje je stavila na raspolaganje SAD-u ali da to s Njemačkom nije slučaj.
„Mi isto tako ne raspolažemo odgovarajućim vojnim sredstvima i zbog toga Njemačka definitivno nema namjeru uključivati se vojno u ovaj sukob", rekao je Wadephul.
On je rekao kako postoji mogućnost da se vojnici Bundeswera stacionirani u Jordanu, Iraku i Libanonu "defenzivno brane" u slučaju napada.
Times of Israel: Njemačka će se priključiti napadima
No The Times of Israel istodobno javlja kako je Njemačka izrazila spremnost priključiti se "kampanji SAD-a i Izraela" protiv Irana.
"Njemačka ozbiljno razmišlja priključiti se napadima u slučaju da Iran ne obustavi napade na zemlje u regiji", javlja Izraelski vojni radio pozivajući se na "političke i vojne izvore" u Njemačkoj.
Prema istim izvorima, pri čemu se navodi ministarstvo vanjskih poslova i odbor Bundestaga za vanjsku politiku, već navodno postoje planovi za eventualno sudjelovanje u bombardiranju kao i za zračnu potporu.
Njemačko veleposlanstvo u Izraelu nije reagiralo na upit lista The Times of Israel.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas