Njemačka registrirala više od 1000 sumnjivih letova dronova: "Svi su ruski"
Njemačka je do sada u 2025. godini zabilježila više od 1.000 sumnjivih letova dronova, rekao je čelnik njemačkog Saveznog kriminalističkog ureda (BKA) Holger Münch u izjavi za njemački list Bild, objavljenoj u nedjelju.
Münch je rekao da ta opažanja dronova predstavljaju „značajnu sigurnosnu prijetnju“.
Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u listopadu da njemačka vlada vjeruje kako Rusija stoji iza mnogih opažanja dronova iznad njemačkog teritorija.
Münch je za Bild rekao da se ne može sa „100-postotnom sigurnošću“ tvrditi da su svi sumnjivi dronovi vođeni iz Rusije. Ipak, dodao je da sumnja kako je riječ o državnom akteru čiji je cilj širenje nesigurnosti u Njemačkoj.
Dronovi viđeni na aerodromima u Berlinu i Münchenu
Opažanja dronova ove godine poremetila su rad njemačkih zračnih luka, dovela do otkazivanja letova i izazvala probleme putnicima.
Zračna luka u Münchenu, primjerice, 3. listopada obustavila je rad kontrole zračnog prometa dok se u gradu održavao svjetski poznati Oktoberfest. U studenom je i Zračna luka Berlin Brandenburg bila prisiljena obustaviti rad na gotovo dva sata zbog opažanja neidentificiranih dronova.
Dronovi se povremeno pojavljuju i iznad njemačkih vojnih postrojenja.
Njemački tjednik Der Spiegel izvijestio je da su 13. listopada četiri drona uočena iznad vojne baze u sjeveroistočnom gradu Gnoienu, u blizini većeg grada Rostocka. U izvješću se navodi da su se u toj bazi u vrijeme incidenta obučavali ukrajinski vojnici.
Njemačke vlasti traže učinkovitiji odgovor na dronove
Njemačke vlasti sada nastoje učinkovitije i brže suprotstaviti se bespilotnim letjelicama.
Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u srijedu je u Berlinu otvorio zajednički centar za borbu protiv dronova (GDAZ), koji će koordinirati savezne i pokrajinske kapacitete za obranu od dronova.
„Zajednički centar za borbu protiv dronova djeluje 24 sata dnevno i osmišljen je za brzo i koordinirano reagiranje na sigurnosne prijetnje“, stoji u priopćenju njemačke vlade. „On objedinjuje tehničku stručnost savezne i pokrajinskih vlasti, stvarajući snažan okvir za stalnu komunikaciju, zajedničku procjenu situacije i koordinirano djelovanje u obrani od dronova.“
Dobrindt je također formirao jedinicu za obranu od dronova koja će pomagati zračnim lukama i drugim lokacijama u slučaju incidenata s dronovima.
Njemačke oružane snage, Bundeswehr, također su naručile specijalne protuzračne tenkove koji su učinkoviti u borbi protiv rojeva dronova.
