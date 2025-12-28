Oglas

otvoren centar za obranu

Njemačka registrirala više od 1000 sumnjivih letova dronova: "Svi su ruski"

DW
28. pro. 2025. 21:21
dron
OLEG PETRASIUK / 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP/ ILUSTRACIJA

Njemačka je do sada u 2025. godini zabilježila više od 1.000 sumnjivih letova dronova, rekao je čelnik njemačkog Saveznog kriminalističkog ureda (BKA) Holger Münch u izjavi za njemački list Bild, objavljenoj u nedjelju.

Münch je rekao da ta opažanja dronova predstavljaju „značajnu sigurnosnu prijetnju“.

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u listopadu da njemačka vlada vjeruje kako Rusija stoji iza mnogih opažanja dronova iznad njemačkog teritorija.

Münch je za Bild rekao da se ne može sa „100-postotnom sigurnošću“ tvrditi da su svi sumnjivi dronovi vođeni iz Rusije. Ipak, dodao je da sumnja kako je riječ o državnom akteru čiji je cilj širenje nesigurnosti u Njemačkoj.

Dronovi viđeni na aerodromima u Berlinu i Münchenu

Opažanja dronova ove godine poremetila su rad njemačkih zračnih luka, dovela do otkazivanja letova i izazvala probleme putnicima.

Zračna luka u Münchenu, primjerice, 3. listopada obustavila je rad kontrole zračnog prometa dok se u gradu održavao svjetski poznati Oktoberfest. U studenom je i Zračna luka Berlin Brandenburg bila prisiljena obustaviti rad na gotovo dva sata zbog opažanja neidentificiranih dronova.

Dronovi se povremeno pojavljuju i iznad njemačkih vojnih postrojenja.

Njemački tjednik Der Spiegel izvijestio je da su 13. listopada četiri drona uočena iznad vojne baze u sjeveroistočnom gradu Gnoienu, u blizini većeg grada Rostocka. U izvješću se navodi da su se u toj bazi u vrijeme incidenta obučavali ukrajinski vojnici.

Njemačke vlasti traže učinkovitiji odgovor na dronove

Njemačke vlasti sada nastoje učinkovitije i brže suprotstaviti se bespilotnim letjelicama.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u srijedu je u Berlinu otvorio zajednički centar za borbu protiv dronova (GDAZ), koji će koordinirati savezne i pokrajinske kapacitete za obranu od dronova.

„Zajednički centar za borbu protiv dronova djeluje 24 sata dnevno i osmišljen je za brzo i koordinirano reagiranje na sigurnosne prijetnje“, stoji u priopćenju njemačke vlade. „On objedinjuje tehničku stručnost savezne i pokrajinskih vlasti, stvarajući snažan okvir za stalnu komunikaciju, zajedničku procjenu situacije i koordinirano djelovanje u obrani od dronova.“

Dobrindt je također formirao jedinicu za obranu od dronova koja će pomagati zračnim lukama i drugim lokacijama u slučaju incidenata s dronovima.

Njemačke oružane snage, Bundeswehr, također su naručile specijalne protuzračne tenkove koji su učinkoviti u borbi protiv rojeva dronova.

Teme
borba protiv dronova bundeswehr dron dronovi dronovi u njemačkoj njemačka

