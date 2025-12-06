STABILNO TRŽIŠTE NEKRETNINA
Zašto su nekretnine u Zadru privlačne? "Cijene su visoke, ali interes kupaca ne jenjava"
Cijene nekretnina u Hrvatskoj u intenzivnom su zamahu. Nakon što su lani u prosjeku rasle 11,5 posto, u prvoj polovici ove godine rast je ubrzao na 15,9 posto. S druge strane, usporava rast novoizgrađenih stanova.
Jedan od kupcima nekretnina zanimljivijih i privlačnijih gradova, ali pritom i skupljih je Zadar. Prema podacima portala Nekretnine.hr, u studenom je ondje prosječna cijena nekretnina bila 3.906 eura po četvornom metru, što je najviša cijena u posljednja dvije godine. Ujedno je bila 9,63 posto viša nego u studenome prošle godine.
A prema portalu GoHome, gdje su objedinjeni oglasi s internetskih oglasnika i web stranica agencija za trgovanje nekretninama, u Zadru je u ponudi oko devet tisuća nekretnina, stanova ili kuća, a prosječna tražena cijena je 3.389 eura. Tražena cijena onih manjih i najtraženijih, do 50 kvadrata, je 3.907 eura, onih do 90 kvadrata 3.832 eura po kvadratu, a najvećih stanova, prosječne površine 120 kvadrata - 3.710 eura po četvornom metru.
Prodaja pala za desetak posto
Zoran Marasović iz zadarske agencije za promet nekretninama Dalmatis i dopredsjednik Strukovne grupe posrednika u prometu nekretnina Zadarske županije trenutnu situaciju na tamošnjem tržištu nekretnina ocjenjuje stabilnom, s primjetnim interesom kupaca.
"Taj pojačani interes proizlazi iz niza čimbenika – od povoljnih makroklimatskih i mikroklimatskih uvjeta, do atraktivnog geografskog položaja, prometne povezanosti i općih tržišnih trendova. Zadar se sve više profilira kao poželjno mjesto za život, ali i kao sigurna zona za ulaganje u nekretnine.
Ni Zadar nije pošteđen pada prodaje nekretnina, ali Marasović napominje kako je riječ o padu od najviše 10 posto u usporedbi s proteklim godinama.
Kvadrat novogradnje i do 4.000 eura
S druge strane, cijene nekretnina u Zadru nisu padale niti stagnirale.
"I dalje je prisutan rast, ali umjereniji nego prijašnjih godina. U usporedbi s razdobljem od prije tri godine, sada govorimo o blagom rastu cijena od oko 5 posto na godišnjoj razini, što pokazuje da se tržište stabilizira nakon intenzivnog razdoblja rasta. U novogradnjama se prosječne cijene stanova kreću između 3.500 i 4.000 eura po kvadratnom metru, dok su na atraktivnim lokacijama i više. U starogradnji prodavatelji često drže visoke cijene usporedive s novogradnjama, iako tržište to ne opravdava u potpunosti pa se ondje bilježi određeni pad prodaje", kaže Marasović.
I u Zadru je najveća potražnja za manjim stanovima.
"Najisplativiji su u smislu ulaganja jer su cjenovno prihvatljivi pa se i najbrže prodaju. Najtraženije su lokacije koje imaju dobru prometnu povezanost, razvijenu infrastrukturu i blizinu potrebnih sadržaja poput onih bliže Poluotoku te u zapadnom dijelu grada koji je izrazito turistički orijentiran i pruža veći potencijal povrata investicije", objašnjava naš sugovornik.
"Za razliku od Splita, Zadar još ima dosta prostora"
Ističe kako je u tijeku nekoliko velikih stambenih projekata u sklopu kojih se gradi više stotina stambenih jedinica.
"To pokazuje da je investicijska aktivnost i dalje snažna te da interes kupaca za novogradnjom ne jenjava. Ima i službenih najava nekih budućih većih javnih projekata, a velik je i interes privatnih investitora. Neki od njih već pripremaju značajne projekte koji će dodatno obogatiti tržište. Za razliku od Splita, Zadar ima još dosta prostora za gradnju, a Grad s postojećim prostornim planovima višeg i nižeg reda prati tu potrebu."
Što se tiče kupaca nekretnina, Marasović kaže da su to većinom domicilni stanovnici i domaći investitori.
"To su oni koji prepoznaju ulaganje u zemljište ili kupnju stana trenutno najstabilnijim i najsigurnijim oblikom investicije, znatno sigurnijim od, primjerice, ulaganja u kriptovalute, dionice ili plemenite metale. Drugu skupinu čine investitori koji kupuju zemljišta i objekte s ciljem daljnje gradnje i prodaje stanova. Značajan broj kupaca su i povratnici iz inozemstva te ljudi iz kontinentalnog dijela Hrvatske. Strani državljani uglavnom kupuju apartmane i kuće za odmor u turističkim područjima Zadarske županije."
"Neki drže nerealno visoke cijene"
U Zadru nisu samo traženi stanovi, nego i obiteljske kuće.
"Kupci najčešće traže visoke prizemnice ili manje katnice, koje su praktične i financijski dostupnije. Međutim i tu imamo nerealno visoke cijene pa kupci, ako im nije žurba za useljenjem, radije biraju kupnju građevinskog zemljišta, rade projekt po svojim potrebama i grade kuću", objašnjava Marasović.
Kaže da su kupcima interesantne i nekretnine u mjestima u okolici Zadra koja imaju sve razvijeniju infrastrukturu, gotovo sve potrebne sadržaje i usto su dobro prometno povezana s gradom.
"Tamo su zemljišta, kuće ili stanovi cjenovno povoljniji nego u gradu te su time mjesta u okolici Zadra postala posebno interesantna mladim ljudima koji zasnivaju obitelj jer tamo mogu imati mirniji život u okruženju prirode."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare