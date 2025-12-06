Zašto su nekretnine u Zadru privlačne? "Cijene su visoke, ali interes kupaca ne jenjava"

"I dalje je prisutan rast, ali umjereniji nego prijašnjih godina. U usporedbi s razdobljem od prije tri godine, sada govorimo o blagom rastu cijena od oko 5 posto na godišnjoj razini, što pokazuje da se tržište stabilizira nakon intenzivnog razdoblja rasta. U novogradnjama se prosječne cijene stanova kreću između 3.500 i 4.000 eura po kvadratnom metru, dok su na atraktivnim lokacijama i više. U starogradnji prodavatelji često drže visoke cijene usporedive s novogradnjama, iako tržište to ne opravdava u potpunosti pa se ondje bilježi određeni pad prodaje", kaže Marasović.