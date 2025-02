Njemački mediji o Trumpovim napadima na Zelenskog: “Je li ga Putin u stanju kontrolirati?”

Podijeli :

REUTERS/Lisi Niesner

Nakon što je američki predsjednik Trump nazvao Zelenskog „diktatorom" koji nema legitimitet i trebao bi se što prije maknuti sa scene, njemački mediji su šokirani i zabrinuti kako za Ukrajinu, tako i za Europu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nastoji smiriti napetosti nakon optužbi američkog predsjednika. Donald Trump je, nakon što je Zelenskog nazvao „diktatorom”, nastavio s kritikama, dok Zelenski nije odgovarao na njegove napade, nego je ponovio kako Ukrajina i dalje želi održavati dobre odnose s Washingtonom.

Radi se o ratu „koji želimo okončati u Ukrajini od prve sekunde”, naglasio je Zelenski u svom video obraćanju. Ovom izjavom opovrgnuo je, ne spominjući Trumpa, optužbe američkog predsjednika da je ukrajinsko vodstvo započelo rat i da je odgovorno za njegovo dugo trajanje.

Zelenski je najavio i sastanak s američkim izaslanikom Keithom Kelloggom, ističući važnost konstruktivne suradnje sa SAD-om za postizanje stabilnog mira u Ukrajini.

Trump je, s druge strane, nastavio provocirati, tvrdeći da je Zelenski „diktator koji nije izabran” i tražio je da Ukrajina održi nove izbore. No prema ukrajinskom ustavu, izbori su suspendirani zbog ratnog stanja. Ukrajinski veleposlanik u Njemačkoj Oleksij Makeijev objasnio je da je to u skladu s međunarodnim praksama, kao što je bio slučaj u mnogim zemljama, uključujući Njemačku, piše DW.

Trump poručio Zelenskom da je diktator i da bi mogao ostati bez države

Njemački kancelar Olaf Scholz i britanski premijer Keir Starmer podržali su Zelenskog, naglašavajući da je odgađanje izbora u ratnom vremenu u skladu sa zakonima.

Trump bez kočnice

Osim toga je Trump rekao da bi se Zelinski „trebao brzo kretati, inače više neće imati zemlje”. Trump smatra da je „Zelenski obavio užasan posao, njegova je zemlja je na koljenima”, a da je jedino bio uspješan „u manipuliranju američkim predsjednikom Joeom Bidenom“.

Kao da to nije bilo dosta, u predsjedničkom zrakoplovu Trump je kasnije izjavio da vidi Rusiju u prednosti tijekom pregovora o okončanju rata. „Mislim da oni imaju bolju poziciju, jer su zauzeli mnogo teritorija.”

Zaprepaštenost njemačkog tiska

U svojim osvrtima su njemački mediji zaprepašteni Trumpovim izjavama. Tako Freie Presse iz Chemnitza ogorčeno konstatira: “Ono što Donald Trump govori o Ukrajini je skandal. Nazvati to iskrivljavanjem stvarnosti bilo bi podcjenjivanje. Najmoćniji čovjek na svijetu širi lažne vijesti. Američki potpredsjednik J.D. Vance nedavno je izjavio da s Trumpom sada postoji novi šerif u gradu. No ponašanje vlade u Washingtonu prema Ukrajini više nalikuje policajcu koji žrtvi oružane provale kaže: ‘Zašto provalniku jednostavno niste ponudili da ubuduće spava na vašem kauču u dnevnoj sobi?’ Jasno je – Trump nije šerif koji se ozbiljno zanima za uspostavu reda. Njega zanima samo ‘America First’ i ništa drugo”, ističe Freie Presse.

Rhein-Zeitung iz Koblenza zaključuje: “Američki predsjednik odbacio je 80 godina američke vanjske politike. Bacio je transatlantski konsenzus u smeće. Time je proveo najdramatičniji zaokret u vanjskoj politici u novijoj američkoj povijesti. Umjesto da se suprotstavi ruskoj agresiji, on ju na ovaj način legitimira. Umjesto da pruži podršku Ukrajini kao žrtvi, on ju ostavlja na cjedilu”, ističe Rhein-Zeitung.

O mogućim razlozima takvog Trumpovog ponašanja nagađa se u listu Leipziger Volkszeitung : “Je li Putin, bivši KGB-ov časnik, iz nekog razloga u stanju kontrolirati Trumpa? Kada je riječ o pitanju ima li Putin kompromitirajući materijal o Trumpu mnogi već desetljećima zamišljeno klimaju glavom. Djeluje li Trump danas tako zato što je pod pritiskom? Ili su presudni neki drugi motivi, poput njegove taštine ili divljenja snažnim liderima?”, pita se komentator lista Leipziger Volkszeitung.

Novi međunarodni poredak

Za Süddeutsche Zeitung iz Münchena Trump je u svakom slučaju jasno „na Putinovoj strani”, kako glasi i naslov komentara. „U Ukrajini se već govori o novom paktu Molotov-Ribbentrop, podjeli Europe preko glava onih koje se to najviše tiče. Europske države poznaju posljedice takvog saveza, a Europa zna što pomak u odnosima moći znači za jedinstvo ovog kontinenta. Ako politička, vojna i ideološka spona koju drže Sjedinjene Američke Države popusti, Europa će se raspasti”, predviđa Süddeutsche Zeitung.

Zelenski uzvraća: Trump, uz dužno poštovanje, živi u prostoru dezinformacija

Imajući i to u vidu autor komentara u listu Neue Osnabrücker Zeitung savjetuje Europi da se ne upušta u samostalne akcije u vezi s Ukrajinom: „To bi bilo izuzetno opasno i pogubno. Unatoč obećanoj prekretnici kancelara Scholza, Bundeswehr i dalje nije potpuno sposoban za obranu. Možda bi neki tvrdolinijaši u Europi trebali preispitati sami sebe i razmisliti je li mudro dugoročno imati Rusiju za neprijatelja. Smanjenje oštre retorike bio bi prvi korak”, smatra Neue Osnabrücker Zeitung.

No konzervativni dnevni list Die Welt vidi stvari potpuno drugačije. Smatra da Europa ima samo jedan izbor: „Prvo, kontinent napokon mora značajno povećati svoje obrambene troškove. Drugo, mora učiniti sve kako bi Ukrajini osigurao najbolju moguću pregovaračku poziciju za mirovne razgovore. Treće, mora se srednjoročno pripremiti na to da se može samostalno braniti. Američki potpredsjednik J.D. Vance upitao je na Minhenskoh sigurnosnoj konferenciji jesu li Europljani uopće svjesni za što se točno bore. Odgovor je jasan: za slobodu suverenih nacija da same odlučuju o svojoj sudbini”, naglašava Die Welt.