Nobelovac kritizirao Trumpa: "Bit će katastrofa ako se to nastavi"

Britanski znanstvenik John Clarke, jedan od dobitnika Nobelove nagrade za fiziku, osudio je u utorak politiku predsjednika Donalda Trumpa vezano uz drastično smanjivanje financiranja istraživanja i otpuštanje znanstvenika u saveznim agencijama, nazvavši to "izuzetno ozbiljnim problemom".
"Ovo će paralizirati veliki dio znanstvenih istraživanja u Sjedinjenim Državama", rekao je 83-godišnji John Clarke za AFP, dodajući da poznaje ljude koji su pretrpjeli značajno smanjenje financiranja.
"Biti će katastrofa ako se to nastavi", dodao je Clarke.
Britanski znanstvenik, koji je u utorak, zajedno s još dvojicom kolega s kalifornijskih sveučilišta dobio Nobelovu nagradu za fiziku za svoja otkrića u kvantnoj mehanici, naglasio je da su i sami imali koristi od značajnih resursa u vrijeme svog rada, prije otprilike četiri desetljeća.
Amerikanka Mary E. Brunkow, jedna od laureatkinja Nobelove nagrade za medicinu za 2025. godinu, dodijeljene u ponedjeljak, također je u utorak naglasila važnost javnog financiranja znanstvenih istraživanja.
U izjavi za AFP, nekoliko dužnosnika iz odbora za dodjelu Nobelove nagrade reklo je da Donald Trump ovakvim napadom na znanost riskira da njegova zemlja izgubi poziciju vodeće nacije u znanstvenim istraživanjima, što će imati posljedice diljem svijeta.
