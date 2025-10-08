Oglas

zbog uskrate sredstava

Nobelovac kritizirao Trumpa: "Bit će katastrofa ako se to nastavi"

author
Hina
|
08. lis. 2025. 08:38
John Clarke, winner of the Nobel Prize in Physics, sits and listens to a speech during a reception in his honor at the University of California, Berkeley in Berkeley, California, U.S. October 7, 2025. REUTERS/Nathan Frandino
REUTERS/Nathan Frandino

Britanski znanstvenik John Clarke, jedan od dobitnika Nobelove nagrade za fiziku, osudio je u utorak politiku predsjednika Donalda Trumpa vezano uz drastično smanjivanje financiranja istraživanja i otpuštanje znanstvenika u saveznim agencijama, nazvavši to "izuzetno ozbiljnim problemom".

Oglas

"Ovo će paralizirati veliki dio znanstvenih istraživanja u Sjedinjenim Državama", rekao je 83-godišnji John Clarke za AFP, dodajući da poznaje ljude koji su pretrpjeli značajno smanjenje financiranja.

"Biti će katastrofa ako se to nastavi", dodao je Clarke.

Britanski znanstvenik, koji je u utorak, zajedno s još dvojicom kolega s kalifornijskih sveučilišta dobio Nobelovu nagradu za fiziku za svoja otkrića u kvantnoj mehanici, naglasio je da su i sami imali koristi od značajnih resursa u vrijeme svog rada, prije otprilike četiri desetljeća.

Amerikanka Mary E. Brunkow, jedna od laureatkinja Nobelove nagrade za medicinu za 2025. godinu, dodijeljene u ponedjeljak, također je u utorak naglasila važnost javnog financiranja znanstvenih istraživanja.

U izjavi za AFP, nekoliko dužnosnika iz odbora za dodjelu Nobelove nagrade reklo je da Donald Trump ovakvim napadom na znanost riskira da njegova zemlja izgubi poziciju vodeće nacije u znanstvenim istraživanjima, što će imati posljedice diljem svijeta.

Teme
Donald Trump John Clarke SAD znanost

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ