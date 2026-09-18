Nova eskalacija na Bliskom istoku: Saudijska Arabija ima tri velika razloga za zabrinutost

Borbe su trajale nekoliko godina, no relativno rano uspostavljena je svojevrsna pat-pozicija. Iako pokušaji pregovora o trajnom sporazumu kojim bi rat završio nisu uspjeli, sve strane pristale su na primirje u travnju 2022. godine. Primirje je isteklo u listopadu iste godine, ali obje su se strane uglavnom suzdržavale od većih poteza koji bi doveli do eskalacije, pa je intenzitet sukoba ostao nizak.