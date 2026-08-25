Dodatna pogodnost prtljaga
Nova niskotarifna aviokompanija stiže u Europu, karte već od 19 eura: Evo odakle će letjeti
Nova niskotarifna aviokompanija stiže u Europu – Fly2Galicia. Prve letove pokreće krajem godine, a karte će biti dostupne već od 19 eura
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Španjolska kompanija svoju novu bazu otvara u Zračnoj luci Rosalía de Castro u Santiagu de Composteli, a prvi letovi trebali bi krenuti 1. prosinca, piše The Sun.
Planirano je ukupno 17 letova tjedno, a početna mreža Fly2Galicije u Europi obuhvatit će osam destinacija.
Putnici će iz Santiaga moći letjeti do Alicantea, Zaragoze i Granade, dok su među međunarodnim destinacijama najavljeni Bruxelles, München, Milano-Malpensa, Prag i Venecija.
Karte već od 19 eura
Najviše pozornosti privukle su cijene. Najjeftinije karte trebale bi biti dostupne već od 19 eura.
Letovi prema Milanu i Bruxellesu stajat će od 39 eura, dok će početna cijena karata za München, Prag i Veneciju iznositi 49 eura.
Dodatna pogodnost odnosi se na prtljagu. Čak će i najjeftinija tarifa uključivati dva komada ručne prtljage – kabinsku torbu do osam kilograma i jedan osobni predmet.
Prve letove obavljat će druga kompanija
Iako će letovi biti dio mreže Fly2Galicije, nova ih kompanija u početku neće obavljati samostalno. Prve linije održavat će drugi europski avioprijevoznik, čije ime još nije objavljeno.
Početni red letenja planiran je sve do 24. listopada 2027. godine, a kompanija navodno očekuje da će koristiti zrakoplove Airbus A320. Razmatra se i mogućnost uvođenja drugog zrakoplova za ljetnu sezonu 2027. godine.
Nova kompanija tako ulazi na tržište s prilično ambicioznim planom, a cijene karata od 19 eura mogle bi posebno privući putnike koji traže povoljna putovanja prema europskim destinacijama.
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