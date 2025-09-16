Nova Trumpova meta je "degenerični" New York Times

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da planira podnijeti tužbu protiv The New York Timesa zbog klevete i lažnog prikazivanja u vrijednosti od 15 milijardi dolara.
Glasnogovornik demokrata
Tužba, podnesena na sudu na Floridi, optužuje Times da je “glasnogovornik Demokratske stranke” i navodi niz članaka, uključujući i naslovnu stranicu s potporom demokratskoj kandidatkinji Kamali Harris uoči izbora 2024. godine.
Trump je na Truth Socialu napisao da je “degenerični Times desetljećima lagao o vašem omiljenom predsjedniku (MENI!), mojoj obitelji, poslu, pokretu America First, MAGA-i i našoj naciji u cjelini", javlja POLITICO.
“The New York Timesu je predugo dopušteno slobodno lagati, klevetati i blatiti me, a to sada prestaje!” dodao je.
NYT on the evolution of Trump’s signature. pic.twitter.com/H53E18tVZS— Michael Barbaro (@mikiebarb) September 9, 2025
Četvero novinara i izdavačka kuća na udaru
U tužbi su navedeni The New York Times Company, četvero novinara (Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker i Michael S. Schmidt) te izdavačka kuća Penguin Random House, koja je objavila knjigu “Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success”, autora Craiga i Buettnera.
Trump tvrdi da je knjiga “lažna, zlonamjerna i klevetnička.”
Tužba navodi kako je izvještavanje nanijelo štetu Trumpovu “jedinstvenom brendu” i poslovnim interesima, uključujući pad vrijednosti dionica njegove medijske kompanije, uzrokujući “reputacijsku štetu” vrijednu “milijarde dolara.”
🚨Trump just announced that he’s suing the NYT for $15 billion. He’s accusing them of defamation and libel. He went from saying he loves free speech to suing any outlet who publishes something he doesn’t like. The NYT better not capitulate! pic.twitter.com/gs7uKMVl0a— Harry Sisson (@harryjsisson) September 16, 2025
Samo prošlog tjedna Trump je zaprijetio da će tužiti Times zbog izvještavanja u kojem se tvrdilo da je 2003. godine napisao seksualno sugestivnu poruku Jeffreyju Epsteinu, sramoćenom financijeru i osuđenom seksualnom prijestupniku koji je 2019. počinio samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji u New Yorku. Trump je žestoko negirao da je ikada napisao tu poruku.
Dugi niz medijskih kuća koje "žuljaju Trumpa"
Republikanski čelnik pokrenuo je niz tužbi protiv medijskih kuća koje je optužio da su neprijateljski i klevetnički nastrojene, uključujući The Wall Street Journal, ABC i Paramount, vlasnika CBS Newsa.
U srpnju je Paramount pristao nagoditi se u tužbi vrijednoj 20 milijardi dolara koju je Trump podnio zbog intervjua s bivšom potpredsjednicom Harris u emisiji 60 Minutes, a koja je, prema Trumpu, bila obmanjujuće montirana. Medijska kuća mu je isplatila 16 milijuna dolara.
