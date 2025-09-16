Nova Trumpova meta je "degenerični" New York Times

Samo prošlog tjedna Trump je zaprijetio da će tužiti Times zbog izvještavanja u kojem se tvrdilo da je 2003. godine napisao seksualno sugestivnu poruku Jeffreyju Epsteinu, sramoćenom financijeru i osuđenom seksualnom prijestupniku koji je 2019. počinio samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji u New Yorku. Trump je žestoko negirao da je ikada napisao tu poruku.