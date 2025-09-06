Oglas

TLO SE NE PRESTAJE TRESTI

Novi snažan potres pogodio Afganistan

author
Hina
|
06. ruj. 2025. 08:24
potres
Mohsin Karimi / AFP

Zemlja se ponovno snažno tresla u Afganistanu u petak navečer, nekoliko dana nakon razornog potresa na istoku zemlje.

Oglas

Prema Američkom geološkom zavodu (USGS), potres je bio magnitude 5,2 i dogodio se u istočnoj pokrajini Kunar na dubini od 10 kilometara.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Kabulu, rekao je jedan stanovnik glavnog grada za dpa. Zasad nema izvješća o žrtvama ili šteti.

Istok Afganistana posljednjih je dana više puta pogođen jakim potresima. Neposredno prije ponoći u nedjelju dogodio se početni potres magnitude 6 na dubini od osam kilometara. Nakon toga uslijedili su brojni naknadni potresi i još jedan snažan potres u četvrtak navečer.

Vladajući talibani i afganistanski Crveni polumjesec izvijestili su o oko 2200 mrtvih i više od 3600 ozlijeđenih.

Spasilačke operacije još su uvijek u tijeku. Mnoga pogođena područja teško su dostupna, prema humanitarnim organizacijama, što komplicira hitnu pomoć i oporavak žrtava. Organizacija Human Rights Watch također je istaknula da opsežna ograničenja za žene pod vladajućim talibanima otežavaju hitnu pomoć.

„Talibani su nametnuli pravila koja otežavaju humanitarnim radnicima da pomognu u akcijama spašavanja. Talibanske vlasti trebale bi osigurati da su žene uključene u sve radove na pomoći“, navodi se u izjavi Human Rights Watcha na X-u.

Teme
Afganistan potres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ