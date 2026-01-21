Novi ukrajinski ministar obrane: "Cilj nam je ubijati 50.000 Rusa mjesečno"

Ukrajina ima za cilj “ubijati 50.000 Rusa mjesečno”, izjavio je novi ministar obrane Mihail Fedorov tijekom susreta s medijima.
Izlažući svoj plan u novoj ulozi, Fedorov je rekao da ima dva prioriteta, od kojih je prvi “upravljanje”. “Upravljanje mora biti izgrađeno oko onih koji su sposobni ostvariti definirane ciljeve. Ako ljudi ne pokazuju mjerljive rezultate, ne mogu ostati u sustavu”, rekao je.
“Drugi strateški cilj je ubijati 50.000 Rusa mjesečno”, dodao je, a prenosi Kyiv Independent. “Prošlog mjeseca ubijeno je 35.000; svi ti gubici potvrđeni su na videozapisima. Ako dosegnemo 50.000, vidjet ćemo što će se dogoditi s neprijateljem. Oni ljude doživljavaju kao resurs, a nestašice su već vidljive.”
Moskva i Kijev rijetko službeno objavljuju vlastite gubitke. Ukrajina procjenjuje da su ukupni ruski gubici tijekom punog opsega rata premašili 1.200.000.
Unatoč velikim gubicima, Rusija je uspjela ostvariti marginalne pomake na ukrajinskoj bojišnici jer svoje gubitke nadoknađuje novim vojnicima po ugovoru. Ukrajinski open-source kartografski projekt DeepState izvijestio je da su ruske snage 2025. godine zauzele 4.336 četvornih kilometara (1.674 četvorne milje) ukrajinskog teritorija, što čini manje od 1 % zemlje.
S druge strane, Kijev se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom ljudstva, osobito među pješačkim postrojbama koje drže bojišnicu.
U rijetkom izvješću, Fedorov je 14. siječnja rekao da se dva milijuna Ukrajinaca traži zbog izbjegavanja mobilizacije, dok je dodatnih 200.000 vojnika odsutno bez službenog dopuštenja (AWOL), dok se pješačke postrojbe i dalje bore s nadoknađivanjem teških gubitaka.
Prema procjeni Glavnog stožera Ukrajine od 17. siječnja, Rusija je od početka rata 24. veljače 2022. izgubila 1.225.590 vojnika u Ukrajini, što uključuje ranjene, poginule i nestale. Te su brojke uglavnom u skladu s procjenama zapadnih obavještajnih agencija.
Ukrajinski parlament imenovao je Fedorova ministrom obrane 14. siječnja. Fedorov je ranije obnašao dužnost potpredsjednika vlade i ministra digitalne transformacije, prije nego što je zamijenio Šmihala. Potonji je Ministarstvo obrane vodio manje od šest mjeseci.
Pod Fedorovljevim vodstvom Ministarstvo digitalne transformacije pokrenulo je više projekata, uključujući proizvodnju dronova.
Također je odigrao ključnu ulogu u pokretanju Brave1, projekta koji povezuje njegovo ministarstvo s Ministarstvom obrane radi razvoja vojne tehnologije.
