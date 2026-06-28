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Smrtonosni udari

Novi val napada na Ukrajinu: Četiri osobe poginule, deseci ranjenih

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Hina
|
28. lip. 2026. 21:43
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Rescuers work at a site of a Russian air strike. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Zaporizhzhia region/Handout via REUTERS
STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE via REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

U ruskim napadima ubijene su najmanje četiri osobe u nedjelju na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, rekli su regionalni dužnosnici.

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U napadima na jugoistočnu regiju Zaporižje ubijene su dvije osobe, dok ih je ozlijeđeno 16, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu. 

U slikama koje je guverner objavio mogla se vidjeti zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama.

U sjeveroistočnoj graničnoj regiji Harkiva, koja je česta meta ruskih napada, raketa je pogodila grad Zmijiv, usmrtila jednu te ozlijedila osam osoba, uključujući i dvoje djece, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov.

Policija u regiji Harkiva također je rekla da je policajac ubijen dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika u drugoj zajednici dalje na sjeveru.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. I Rusija i Ukrajina niječu da namjerno ciljaju civile u ratu koji traje duže od četiri godine.

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Teme
rat u ukrajini rusija ukrajina

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