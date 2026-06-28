KONGRES VLADAJUĆE STRANKE
Putin: Svjesni smo problema, prevladat ćemo izazove s kojima se suočavamo
Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da će Rusija osigurati sigurnost države i građana te prevladati izazove s kojima se suočava, nakon što je Ukrajina pojačala napade dronovima na ciljeve unutar ruskog teritorija.
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Ukrajina tvrdi da su ti napadi odgovor na gotovo svakodnevne ruske udare na ukrajinske gradove, civile i energetsku infrastrukturu od početka invazije u veljači 2022. godine.
"Svjesni smo problema i na njih odgovaramo. Sigurnost zemlje, naših građana i nepovredivost ruskih granica bit će zajamčeni", rekao je Putin na kongresu vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, prenosi Moscow Times.
Njegova izjava uslijedila je nakon ukrajinskog napada dronom na rusku regiju Krasnodar, u kojem je jedna osoba poginula, a izbio je i požar u rafineriji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napad, navodeći da je riječ o operacijama kojima se smanjuje sposobnost Rusije za nastavak rata.
Prošli tjedan ukrajinski napad izazvao je veliki požar u rafineriji jugoistočno od Moskve, nakon čega su se iznad šireg područja prijestolnice širili oblaci crnog dima.
Istodobno, ruski okupirani Krim proglasio je „izvanredno stanje“ zbog posljedica sve češćih ukrajinskih zračnih napada. Na poluotoku su zabilježene nestašice goriva i prekidi opskrbe električnom energijom nakon napada na logističke pravce i energetska postrojenja.
Rusija je Krim zauzela i pripojila 2014. godine, no većina država svijeta, uključujući dio zemalja koje održavaju odnose s Moskvom, ne priznaje tu aneksiju.
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