Putin: Svjesni smo problema, prevladat ćemo izazove s kojima se suočavamo

Njegova izjava uslijedila je nakon ukrajinskog napada dronom na rusku regiju Krasnodar, u kojem je jedna osoba poginula, a izbio je i požar u rafineriji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napad, navodeći da je riječ o operacijama kojima se smanjuje sposobnost Rusije za nastavak rata.