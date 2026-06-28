Zelenski potvrdio udare na ruske rafinerije: "Smanjujemo resurse dostupne ruskom ratnom stroju"

Vlasti u Jaroslavlju još nisu potvrdile napad, iako je guverner Mihail Jevrajev ranije objavio upozorenje na opasnost od napada dronovima. Izvijestio je i da su u blizini rafinerije bile postavljene cestovne blokade, a upozorenje je poslije povučeno bez pojedinosti o mogućim posljedicama. Snimke objavljene na društvenim mrežama ne pokazuju razmjere štete.