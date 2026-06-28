masovni napadi
Zelenski potvrdio udare na ruske rafinerije: "Smanjujemo resurse dostupne ruskom ratnom stroju"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da je vojska tijekom noći napala dronovima dvije ruske rafinerije, izvijestila je agencija dpa.
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Zelenski je potvrdio napad na rafineriju u Slavjansku na Kubani na jugu Rusije, o čemu su ruske vlasti ranije izvijestile.
"Također smo pogodili rafineriju u Jaroslavskoj regiji, koja je udaljena oko 700 kilometara od naše granice", rekao je na Telegramu, iako se informacija nije mogla provjeriti.
Zelenski je rekao da Ukrajina planira još napada na strateške ruske ciljeve. "Svaki naš napad dugog dometa smanjuje resurse dostupne ruskom ratnom stroju i korak je prema miru", rekao je Zelenski, prenosi dpa.
Rafinerija u Jaroslavlju smatra se jednom od najvećih u Rusiji. Nedavno je više puta bila meta ukrajinskih napada, uzrokujući štetu koja je zahtijevala popravke.
Vlasti u Jaroslavlju još nisu potvrdile napad, iako je guverner Mihail Jevrajev ranije objavio upozorenje na opasnost od napada dronovima. Izvijestio je i da su u blizini rafinerije bile postavljene cestovne blokade, a upozorenje je poslije povučeno bez pojedinosti o mogućim posljedicama. Snimke objavljene na društvenim mrežama ne pokazuju razmjere štete.
Ranije je guverner Krasnodara Veniamin Kondratjev izjavio da je u rafineriji u južnoj ruskoj regiji izbio požar nakon napada ukrajinskog drona.
U napadu je poginula jedna osoba. Osim rafinerije u Slavjansku na Kubanu, oštećeno je nekoliko kuća, dalekovod i plinovod, rekao je na Telegramu.
Čini se da se radi o velikom požaru, sudeći po slikama i videozapisima podijeljenim na internetu. S kapacitetom prerade od 4 do 5 milijuna tona nafte godišnje, prema različitim izvorima, postrojenje nije osobito veliko.
Međutim, budući da se nalazi u blizini ukrajinskog poluotoka Krima koji je Rusija anektirala, Kijev je nekoliko puta napao i oštetio rafineriju.
I druge ruske regije, uključujući Ivanovo, sjeveroistočno od Moskve, izvijestile su o napadima dronovima. Ruska vojska izjavila je da je oborila 213 ukrajinskih dronova, što sugerira da se radi o još jednom masovnom napadu.
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