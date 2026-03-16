Oglas

JUTARNJI UDAR

Rusija unaprijeđenim dronovima napala Kijev, krhotine pale na glavni trg

author
Hina
|
16. ožu. 2026. 13:41
Journalists work at the site where debris from downed Russian drones crashed following a drone and missile attack, on Independence Square in Kyiv on March 16, 2026 amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)
AFP/SERGEI SUPINSKY

Rusija je u ponedjeljak napala Kijev danju dronovima koji se čine poboljšanima, rekli su ukrajinski dužnosnici nakon što je gradom odjeknulo nekoliko eksplozija a krhotine letjelice pale na glavni trg.

Oglas

Protuzračna obrana oborila je 194 od 211 dronova, izvijestile su zračne snage rekavši da jutarnji napad bio neuobičajen i da je izveden različitim tipovima tih letjelica. Napadi su se obično izvodili navečer jer je dronove tada teže otkriti.

"Loša vijest je da ti dronovi imaju komunikacijske kanale kojima ih neprijatelj može kontrolirati. Dobra je vijest da smo ih gotovo sve oborili", priopćila je vojska.

Rusija je ranije uglavnom koristila unaprijed programirane dronove kojima se u letu više ne može upravljati.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je rekao da su krhotine pale u gusto naseljenu četvrt Ščevčenski u središtu i u još dva naselja na zapadu prijestolnice.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Kijev Napad dronovima Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ