Rusija unaprijeđenim dronovima napala Kijev, krhotine pale na glavni trg

Rusija je u ponedjeljak napala Kijev danju dronovima koji se čine poboljšanima, rekli su ukrajinski dužnosnici nakon što je gradom odjeknulo nekoliko eksplozija a krhotine letjelice pale na glavni trg.
Protuzračna obrana oborila je 194 od 211 dronova, izvijestile su zračne snage rekavši da jutarnji napad bio neuobičajen i da je izveden različitim tipovima tih letjelica. Napadi su se obično izvodili navečer jer je dronove tada teže otkriti.
"Loša vijest je da ti dronovi imaju komunikacijske kanale kojima ih neprijatelj može kontrolirati. Dobra je vijest da smo ih gotovo sve oborili", priopćila je vojska.
Rusija je ranije uglavnom koristila unaprijed programirane dronove kojima se u letu više ne može upravljati.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je rekao da su krhotine pale u gusto naseljenu četvrt Ščevčenski u središtu i u još dva naselja na zapadu prijestolnice.
