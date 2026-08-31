Više od 900 poginulih u Nepalu, počeli masovni pokopi

U međuvremenu, spasioci u Nepalu usredotočuju se na nekoliko hidroelektrana koje su teško oštećene u bujičnim poplavama te zatrpane muljem i nanosima. Vjeruje se da su stotine radnika zarobljene u više tunela na lokacijama u planinskom lancu Himalaja. Operacije su otežane zbog porasta vodostaja i lošeg vremena.