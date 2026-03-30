NA UDARU KRITIKA

Obrambeni div usporedio ukrajinske proizvođače dronova s ​​domaćicama: "Ovako se igra s Lego kockicama"

30. ožu. 2026. 09:16
REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
REUTERS/Annegret Hilse

Njemački obrambeni div Rheinmetall suočava se s oštrim kritikama nakon što je njegov izvršni direktor usporedio ukrajinske tvornice dronova s ​​"domaćicama" koje proizvode oružje u svojim kuhinjama.

Armin Papperger, izvršni direktor Rheinmetalla, na pitanje može li ukrajinska tehnologija dronova poremetiti njihovu industriju kojom dominiraju topništvo, tenkovi i vojna vozila, odgovorio je: "Ovako se igra s Lego kockicama", rekao je Papperger i usporedio velike ukrajinske proizvođače dronova s ​​"domaćicama".

"Imaju 3D printere u kuhinji i proizvode dijelove za dronove. Ovo nije inovacija, ovo nije tehnologija Lockheed Martina, General Dynamicsa ili Rheinmetalla", rekao je u intervjuu za Atlantic.

Iz Ukrajine su oštro reagirali na ove komentare zbog umanjivanja ogromne uloge koju su ukrajinski dronovi odigrali u ratu protiv Rusije, prenosi Independent.

Savjetnik Volodimira Zelenskog, Aleksandar Kamišin, rekao je da su ukrajinski dronovi uspjeli osigurati veliki uspjeh protiv ruskih tenkova.

Kamišin je rekao da je tijekom posjeta tvornicama oružja dovoljno često vidio "Ukrajinke koje rade ravnopravno s muškarcima", dodajući: "One zaslužuju poštovanje".

Rheinmetall je u nedjelju označio Kamišina u objavi i poručio: "Imamo najveće poštovanje prema golemim naporima ukrajinskog naroda u samoobrani. Svaka žena i muškarac u Ukrajini daju nemjerljiv doprinos".

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko istaknula je da "ukrajinski narod zaslužuje ne samo najveće poštovanje, već i da bude saslušan, i da se od njega uči".

"Da, europsku obranu pokreću ukrajinske 'domaćice'", naglasila je.

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

