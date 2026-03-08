Zelenski: Ukrajina može zajamčiti stručnost u obrani od iranskih dronova i krstarećih raketa

I dok Iran lansira dronove na američke saveznike u Perzijskom zaljevu i šire, kao odgovor na intenzivne američke i izraelske napade, Ukrajina se nada da će bliskoistočna kriza povećati njezin utjecaj na saveznike pokazujući im da bi stručnost koju je ta zemlja stekla za vrijeme četiri godine ruskih napada u punom opsegu mogla biti neprocjenjiva kada je posrijedi dugoročna sigurnost.