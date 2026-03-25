Ukrajinci izveli najveći napad dronovima na Rusiju od početka rata

Ukrajina je u noći na srijedu lansirala stotine dronova na mete u Rusiji, reklo je ministarstvo obrane u Moskvi, opisujući to kao najjači ukrajinski napad dronovima od početka rata 2022.
Ukupno je 398 dronova dugog dometa presretnuto iznad različitih ruskih regija.
Do napada je došlo dan nakon što je Rusija pokrenula dva velika napada na Ukrajinu te poslala rekordan broj od 950 borbenih dronova.
Najnoviji ukrajinski napadi na Rusiju najteži su od početka rata u veljači 2022., prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS.
Ruski dužnosnici u srijedu su potvrdili da su izbili požari u luci Ust-Luga, ključnom mjestu za izvoz nafte i plina na Baltičkom moru, oko 100 kilometara od Sankt Peterburga. Nitko nije ozlijeđen, rekli su.
Ukrajinski glavni stožer potvrdio je napade na terminal za ukapljeni prirodni plin u Ust-Lugi.
Zgrade su također oštećene na baltičkom otoku Kotlin gdje se nalaze ključne mornaričke baze ruske Baltičke flote.
Luka u gradu Vyborgu, smještenom u blizini finske granice, također je napadnuta, a navodno je oštećen i ledolomac koji pripada ruskoj graničnoj službi.
Ukrajinsko granatiranje uzrokovalo je nestanak struje za oko 450.000 ljudi u i oko ruskog grada Belgoroda, blizu granice s Ukrajinom, prema izjavi guvernera Vjačeslava Gladkova na Telegramu.
Rusija je također nastavila napadati Ukrajinu u noći na srijedu, ubivši ženu u Odesi.
Struja je prekinuta za oko 150.000 kućanstava u sjevernom gradu Černihivu i njegovoj okolici.
U utorak je ruska vojska ispalila ne samo rakete već i rekordan broj od gotovo 950 borbenih dronova na Ukrajinu.
