Oko pola milijuna ljudi zarobljeno u Gazi bez signala: Broj mrtvih neprestano raste

Hina , N1 Info
18. ruj. 2025. 15:54
Izraelski tenkovi viđeni su na dva ulaza u Gazu, što potvrđuje eskalaciju kopnene ofenzive. Istodobno je u cijelom Pojasu Gaze prekinuta internetska i telefonska mreža nakon što su, prema palestinskom telekom operateru, glavne komunikacijske linije pogođene napadima.

U 24 sata 79 ubijenih Palestinaca

Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, u posljednja 24 sata ubijeno je najmanje 79 Palestinaca, uglavnom u Gazi. Izraelska vojska tvrdi da uništava "terorističku infrastrukturu" i nastavlja operacije i na jugu, u Khan Younisu i Rafahu.

Uslijed bombardiranja i nestašice hrane i lijekova, broj smrtnih slučajeva od gladi porastao je na 435, od čega 147 djece.

Otprilike pola milijuna ostalo u Gazi

Stotine tisuća Palestinaca pobjegle su iz grada Gaze otkako je Izrael 10. kolovoza objavio da namjerava preuzeti kontrolu, ali veći broj ostaje, bilo u ostacima kuća među ruševinama ili u improviziranim šatorskim naseljima.

Reuters piše da izvori s obje strane govore oko pola milijuna ljudi u samom gradu Gaza.

Izraelska vojska, IDF, bacala je letke pozivajući stanovnike da pobjegnu prema određenoj "humanitarnoj zoni" na jugu teritorija.

Međutim humanitarne agencije kažu da su uvjeti tamo strašni, s nedovoljno hrane, lijekova i prostora te neadekvatnim skloništem.

Hamas navodi da je od 11. kolovoza do danas poginulo 3.542 ljudi, više od polovice u Gazi i na sjeveru. Ukupno je u dvogodišnjem ratu poginulo preko 65.000 Palestinaca.

Teme
gaza genocid invazija izrael palestina

