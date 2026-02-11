Vladyslav Heraskevych
FOTO / Olimpijcu zabranjeno nositi kacigu za stradale Ukrajince: "MOO izdaje te sportaše"
Ukrajinski skeletonaš Vladyslav Heraskevych izjavio je da mu je zabranjeno korištenje posebne kacige na Zimskim olimpijskim igrama 2026. koja odaje počast ukrajinskim sportašima poginulima u ruskom ratu.
Smjernica MOO-a o političkim simbolima
Međunarodni olimpijski odbor (MOO) u utorak je potvrdio odluku, navodeći da Heraskevycheva kaciga krši smjernice MOO-a o političkim simbolima. Međutim, Odbor će „napraviti iznimku” i dopustiti mu da umjesto toga nosi crnu traku oko ruke.
Na kacigi se nalaze portreti ukrajinskih sportaša ubijenih od početka ruske potpune invazije početkom 2022. godine. Ne sadrži nikakve slogane ni političke simbole.
The question about Ukrainian skeleton athlete Vladyslav Heraskevych addressed during today's press briefing at #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/ZpI3Pbsu4l— IOC MEDIA (@iocmedia) February 10, 2026
Heraskevych je rekao da je MOO zabranio korištenje kacige i tijekom službenih treninga i tijekom natjecanja u Milano-Cortini.
"Odluka koja slama srce"
Ukrajinski sportaš opisao je tu odluku kao „odluku koja mi jednostavno slama srce”.
„Osjećaj je kao da MOO izdaje te sportaše koji su bili dio olimpijskog pokreta, ne dopuštajući im da budu odani počast na sportskom borilištu na koje ti sportaši više nikada neće moći stupiti“, napisao je Heraskevych u objavi na platformi X.
Heraskevych je također rekao da su već postojali presedani, kako u novije vrijeme tako i u prošlosti, kada je MOO dopuštao takve počasti, ali da su „ovaj put odlučili postaviti posebna pravila samo za Ukrajinu”, prenosi Euronews.
„Pripremamo službeni zahtjev prema MOO-u i borit ćemo se za pravo da se natječem upravo s ovom kacigom“, dodao je.
Who is depicted on the helmet @heraskevych: deceased children, winners of international competitions, and coaches— Stanislav Oroshkevych (@oroshkevych_s) February 10, 2026
Explanation for the sports community and media
Viktoria Ivashko
9-year-old judoka killed with her mother in Russian strike on Kyiv. Just first steps in the sport pic.twitter.com/PdDWdIrDnw
MOO je u utorak odgovorio na vijest, a glasnogovornik Mark Adams izjavio je da Heraskevycheva kaciga krši smjernice MOO-a o političkim simbolima.
Iznimka: Moći će nositi crnu traku
Međutim, Adams je rekao da će Odbor „napraviti iznimku od smjernica i dopustiti mu da tijekom natjecanja nosi crnu traku oko ruke kako bi obilježio tu komemoraciju”.
U međuvremenu, Heraskevych je unatoč zabrani u utorak nosio „memorijalnu kacigu” tijekom treninga na olimpijskoj stazi, izvijestila je ukrajinska javna televizija Suspilne.
Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je više od 650 ukrajinskih sportaša i trenera poginulo tijekom ruske potpune invazije na Ukrajinu, koja se sada približava četvrtoj godišnjici.
U ranijoj objavi Heraskevych je naveo da je dizajn bio namijenjen odavanju počasti samo manjem dijelu brojnih sportaša koji su poginuli od početka rata. „Utrkujem se za njih“, poručio je.
