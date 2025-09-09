Oglas

Ubijeno šest osoba

Hamas preuzeo odgovornost za smrtonosnu pucnjavu u Jeruzalemu

Hina
09. ruj. 2025. 15:51
Jeruzalem
MENAHEM KAHANA / AFP

Brigade al-Kasam, oružano krilo palestinske militantne organizacije Hamas, u utorak je preuzelo odgovornost za pucnjavu u Jeruzalemu u kojoj je dan ranije ubijeno šest osoba.

Dva palestinska napadača otvorila su u ponedjeljak vatru na autobusnoj stanici na periferiji Jeruzalema, ubivši šest osoba u "terorističkom napadu", kako ga je opisala policija, jednom od najsmrtonosnijih u gradu u posljednjih nekoliko godina.

Hamas je u ponedjeljak pohvalio dvojicu palestinskih "boraca otpora" za koje je potvrdio da su izveli napad, ali nije bio preuzeo odgovornost. Islamski džihad, druga palestinska militantna skupina, također je pohvalila pucnjavu.

Izraelska policija priopćila je da su dvojica napadača stigla automobilom i otvorila vatru na autobusnoj stanici na raskrižju Ramot.

Na mjestu događaja pronađeno je nekoliko komada oružja, streljiva i nož koje su napadači koristili, rekla je policija.

hamas izrael jeruzalem palestina

