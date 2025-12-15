Optužnica protiv AfD-ovog zastupnika zbog Hitlerovog pozdrava

Državno odvjetništvo u Berlinu podignulo je u ponedjeljak optužnicu protiv zastupnika Alternative za Njemačku (AfD) Matthiasa Moosdorfa zbog tzv. Hitlerovog pozdrava.
Oglas
Bundestag mu ukiinuo imunitet
Kako prenose njemački mediji, Moosdorf je navodno u lipnju ove godine tijekom jedne sjednice Bundestaga u predvorju parlamenta jednog stranačkog kolegu pozdravio tzv. Hitlerovim pozdravom, tj. uzdignutom desnom rukom.
Parlamentarni odbor Bundestaga je još u listopadu uklonio imunitet Moosdorfu kako bi mogla biti provedena istraga.
Berlin prosecutors filed charges, December 15, against far-right AfD lawmaker Matthias Moosdorf after the 60-year-old politician allegedly greeted a party colleague with the Hitler salute in the cloakroom area of the German parliament building. pic.twitter.com/qcNVxJMcbO— DW Politics (@dw_politics) December 15, 2025
Sam Moosdorf negira optužbe i tvrdi da se one temelje na iskazu jedne osobe, jedne bivše zastupnice Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD).
„Svi ostali koji su tog dana bili prisutni u tom dijelu zgrade negiraju da sam nekog pozdravio uzdignutom desnicom“, tvrdi Moosdorf.
Ovog zastupnika AfD-a iz savezne pokrajine Saska je nedavno kaznila i vlastita stranka zbog jednog nedozvoljenog putovanja u Rusiju.
Za isticanje tzv. Hitlerovog pozdrava, što spada u kazneno djelo isticanja simbola protuustavnih i terorističkih organizacija, prema njemačkom zakonu predviđene su kazne do tri godine zatvora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas