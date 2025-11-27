Putin: Rusija nema takve planove, to je smiješno

Predsjednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da bi nacrt mirovnog plana o kojemu su razgovarale Sjedinjene Države i Ukrajina mogao postati osnova budućih sporazuma za okončanje rata u Ukrajini, no ne bude li, Rusija će se nastaviti boriti.
„Općenito se slažemo da to može biti osnova za buduće sporazume“, rekao je Putin, dodavši da je varijanta plana o kojoj su Sjedinjene Države i Ukrajina razgovarale u Ženevi predana Rusiji.
Putin je rekao da SAD uzima u obzir ruski stav, ali da je još potrebno razgovarati o nekim pitanjima. Dodao je da je Rusija spremna dati jamstvo Europi da je neće napasti, ako Europa to želi.
Putin je odbacio sugestiju da je američki izaslanik Steve Witkoff pokazao pristranost prema Moskvi u mirovnim pregovorima o Ukrajini, nazvavši je besmislicom.
Ističe da Rusija uvažava to što SAD uzima u obzir ruske stavove, ali da pojedine elemente treba dodatno razmotriti. Putin nadalje kaže da Rusija „nema nikakve agresivne planove prema Europi“ te takve tvrdnje naziva smiješnima.
Rusiji se, rekao je Putin, i dalje govori da treba prekinuti borbe.
„Ukrajinske snage moraju se povući s teritorija koje drže i tada će borbe prestati. Ako ne odu, onda ćemo to postići vojnim sredstvima. To je to“, rekao je Putin. Dodao je da ruske snage napreduju u Ukrajini ubrzanim tempom.
Putin je rekao da ukrajinsko vodstvo smatra nelegitimnim te da je stoga pravno nemoguće potpisati sporazum s Ukrajinom, zbog čega je važno da međunarodna zajednica prizna svaki sporazum - i ruske dobitke u Ukrajini.
