PATRIOTI ZA EUROPU
Orban se prestao skrivati nakon poraza: Vraća se u Bruxelles zbog sastanka s krajnjom desnicom
Bivši mađarski premijer Viktor Orbán sljedećeg će se tjedna prvi put vratiti u Bruxelles nakon izbornog poraza u travnju, gdje će sudjelovati na sastanku čelnika skupine Patriots for Europe, krajnje desnog političkog saveza čiji je jedan od osnivača.
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Orbán će se 17. lipnja pridružiti ostalim čelnicima Patriota za Europu, među kojima će biti i bivši češki premijer Andrej Babiš, na tradicionalnom okupljanju uoči sastanka Europskog vijeća koji se održava 18. i 19. lipnja, potvrdio je za Euronews njegov glasnogovornik Bertalan Havasi.
Mađarsku će na sastanku Europskog vijeća predstavljati novi premijer Péter Magyar, što će biti prvi put nakon gotovo dva desetljeća da zemlja na tom skupu sudjeluje bez Viktora Orbána.
Uvjerljiva pobjeda Magyarove stranke Tisza na izborima u travnju okončala je Orbánovih 16 godina na vlasti. U središtu Magyarove kampanje bila je borba protiv korupcije, obnova odnosa Mađarske s Europskom unijom te obećanje da će razgraditi političku strukturu moći koju je izgradio Orbán.
Od izbornog poraza Orbán se uglavnom povukao iz javnosti te je rijetko prisutan na društvenim mrežama. Nije preuzeo zastupnički mandat u mađarskom parlamentu, ali je zadržao mjesto predsjednika stranke Fidesz. Najavio je da će tijekom iduće godine predvoditi obnovu stranke.
Poraz na izborima potaknuo je i kritike unutar Fidesza. Dio članova stranke propitivao je Orbánovo vodstvo, ali i izbornu kampanju koja je velikim dijelom bila usmjerena na rat u Ukrajini.
Magyar napravio potpuno zaokret
Tijekom godina na vlasti Orbán je često bio izvor prijepora unutar Europske unije. U više je navrata blokirao pakete pomoći EU-a za Ukrajinu te održavao bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Europska komisija istodobno je zamrznula dio europskih sredstava namijenjenih Mađarskoj zbog zabrinutosti vezanih uz korupciju i vladavinu prava.
Otkako je preuzeo dužnost, Magyar je pokrenuo intenzivne pregovore s Europskom komisijom kako bi oslobodio zamrznuta sredstva. Na temelju političkog dogovora postignutog krajem svibnja, Mađarska je osigurala pristup 16,4 milijarde eura od ukupno 17 milijardi eura koje su prethodno bile blokirane.
Nova mađarska vlada također je odustala od Orbánove politike veta unutar Europske unije, čime je otvoren put za početak pristupnih pregovora Ukrajine s EU-om nakon što su Budimpešta i Kijev postigli bilateralni sporazum o pravima mađarske manjine u Ukrajini.
Patriots for Europe, politička skupina koju je Orbán osnovao 2024., danas je treća najveća politička grupacija u Europskom parlamentu. Tijekom boravka u Bruxellesu bivši mađarski premijer održat će i konferenciju za novinare.
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