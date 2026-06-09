Orban se prestao skrivati nakon poraza: Vraća se u Bruxelles zbog sastanka s krajnjom desnicom

Orbán će se 17. lipnja pridružiti ostalim čelnicima Patriota za Europu, među kojima će biti i bivši češki premijer Andrej Babiš, na tradicionalnom okupljanju uoči sastanka Europskog vijeća koji se održava 18. i 19. lipnja, potvrdio je za Euronews njegov glasnogovornik Bertalan Havasi.