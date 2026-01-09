Orban objavio Trumpovo pismo

Orban je u ponedjeljak na brifingu za novinare rekao da Mađarska nije uspjela osigurati vrstu financijske potpore koju je izvorno tražila od Washingtona, ali da se razgovori o mogućem zaštitnom mehanizmu nastavljaju. U svojem pismu, Trump je također zahvalio Orbanu na pozivu da posjeti Mađarsku i rekao da će ga njegov tim "kontaktirati" u vezi s njegovim rasporedom. U ponedjeljak je Orban rekao da će posjet "visokopozicioniranog" američkog političara vjerojatno biti uoči izbora.