Slavlje u Izraelu
FOTO, VIDEO / Oslobođeni preostali živi taoci iz Gaze: Objavljene fotografije. Čeka se obraćanje Trumpa
Trinaest preostalih živih talaca koje je Hamas držao u Pojasu Gaze oslobođeno je i predano Crvenom križu, javljaju izraelski mediji. Taoce je Hamas oteo u napadu 7. listopada 2023. i njihovo oslobađanje ključan je korak u okončanju dvogodišnjeg sukoba u Gazu u sklopu sporazuma o primirju koji je predstavio američki predsjednik Donald Trump.
Ovo su imena:
- Bar Kupershtein
- Evyatar David
- Yosef-Chaim Ohana
- Segev Kalfon
- Avinatan Or
- Elkana Bohbot
- Maxim Herkin
- Nimrod Cohen
- Matan Zangauker
- David Cunio
- Eitan Horn
- Matan Angrest
- Eitan Mor
- Gali Berman
- Ziv Berman
- Omri Miran
- Alon Ohel
- Guy Gilboa-Dalal
- Rom Braslabski
- Ariel Konio
27 Objava
10:19
prije 6 min.
Trump stigao u Knesset
Američki predsjednik Donald Trump stigao je u izraelski Knesset. Očekuje se njegov govor.
10:15
prije 10 min.
Trump: Učinio sam život boljim za puno ljudi
Dok je oslobađanje talaca bilo u tijeku, Donalda Trumpa su u avionu Air Force One, prije slijetanja u Izrael, pitali može li mu njegovo zalaganje za mir pomoći da uđe u raj.
"Ne mislim da postoji išta što će me odvesti u raj", našalio se.
"Mislim da možda nisam predodređen za raj. Možda sam već sada u raju dok letimo u Air Force Oneu. Nisam siguran hoću li uspjeti doći u raj, ali učinio sam život puno boljim za puno ljudi.“
Američkog predsjednika novinar je također pitao o njegovoj ranijoj ambiciji stvaranja „Gaza rivijere“. U odgovoru je rekao da ne zna hoće li se to uskoro dogoditi, a čini se da se usredotočio na obnovu.
„Sve je razrušeno, ovo je poput gradilišta za rušenje. Morate se riješiti onoga što sada imate“, rekao je govoreći o oštećenim i sravnjenim zgradama u Gazi, javlja Sky News.
Na pitanje kakva će Gaza biti za godinu dana, Trump je dodao: „Godina je vrlo kratko razdoblje – ali s godinama će izgledati jako dobro.“
10:09
prije 16 min.
Preostali živi taoci iz Gaze oslobođeni i predani Crvenom križu
Trinaest preostalih živih talaca koje je Hamas držao u Pojasu Gaze oslobođeno je i predano Crvenom križu, javljaju izraelski mediji.
10:03
prije 22 min.
Izraelska vojska objavila prve fotografije oslobođenih talaca
10:00
prije 25 min.
Izraelci na ulicama dočekali konvoj s puštenim taocima
09:59
prije 26 min.
Vozila Crvenog križa na mjestu predaje talaca
Vozila Crvenog križa navodno su na položaju na jednom mjestu na jugu Gaze, spremna primiti sljedeću skupinu izraelskih talaca koji će biti oslobođeni od strane Hamasa, javlja Sky News.
09:57
prije 28 min.
Trump: Ljudi su umorni, primirje će se održati
Prije nego što je sletio u Izrael, Donald Trump rekao je novinarima u zrakoplovu Air Force One da "svi žele biti dio“ mira.
"Učinit ćemo sve sretnima“, rekao je.
"Bilo da su Židovi ili muslimani ili arapske zemlje, svaka zemlja pleše na ulicama i to je trenutak u vremenu kakav, mislim, više nikada nećete vidjeti.“
Trump je također rekao da „postoji mnogo razloga“ zašto vjeruje da će primirje potrajati.
"To traje stoljećima, ne samo nedavno, već stoljećima“, rekao je.
"Mislim da su ljudi umorni od toga, primirje će se održati.“
"Svi će se pristojno ponašati“, dodao je.
Je li Blair prihvatljiv izbor za Gazu?
Prema Trumpovom mirovnom planu u 20 točaka, Tony Blair bi trebao voditi privremeno upravljačko tijelo u Gazi.
No američki predsjednik sada kaže da želi saznati bi li bivši britanski premijer bio „prihvatljiv izbor“.
„Sviđa mi se Tony, uvijek mi se sviđao Tony“, dodao je Trump, javlja Sky News.
09:49
prije 36 min.
Srpski državljanin na slobodi
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je među sedam talaca koje je pustio Hamas i 24-godišnji Alon Ohel, srpski državljanin otet 7. listopada 2023. s glazbenog festivala Nova.
Više čitajte OVDJE.
09:34
prije 51 min.
Obitelji razgovarale s taocima
Obitelji talaca koje Hamas još nije oslobodio uspjele su stupiti u kontakt s njima po prvi put nakon više od dvije godine, nakon što im je Hamas omogućio videopoziv.
Einav Zangauker, majka Matana Zangaukera, vidi se na snimci kako razgovara sa svojim sinom.
"Dolaziš kući – svi dolazite kući", kaže mu ona.
"Nema više rata.“
Nimrod Cohen, vojnik otet 7. listopada, također je nazvao svoje roditelje Vikija i Yehudu, javlja Sky News.
09:31
prije 54 min.
Trump će primiti najviša civilna odličja od Izraela i Egipta
Američki predsjednik Donald Trump primit će najviša civilna odličja od Egipta i Izraela.
Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi uručit će Trumpu Orden Nila, tijekom njegova posjeta Egiptu kasnije u ponedjeljak, “u znak priznanja za njegovu ulogu u podršci mirovnim naporima, smirivanju sukoba i njegovoj vodećoj ulozi u zaustavljanju rata u Gazi”, stoji u priopćenju egipatskog predsjedništva, javlja CNN.
Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je u ponedjeljak da će Trump primiti najviše izraelsko civilno odličje — Izraelsku predsjedničku medalju časti — kao priznanje za njegove napore u vraćanju talaca kući.
Herzog je izjavio da je Trump “postavio temelje novog doba na Bliskom istoku, utemeljenog na sigurnosti, suradnji i iskrenoj nadi u mirnu budućnost.”
