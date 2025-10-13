FOTO, VIDEO / Oslobođeni preostali živi taoci iz Gaze: Objavljene fotografije. Čeka se obraćanje Trumpa

Dok je oslobađanje talaca bilo u tijeku, Donalda Trumpa su u avionu Air Force One, prije slijetanja u Izrael, pitali može li mu njegovo zalaganje za mir pomoći da uđe u raj.

"Ne mislim da postoji išta što će me odvesti u raj", našalio se.

"Mislim da možda nisam predodređen za raj. Možda sam već sada u raju dok letimo u Air Force Oneu. Nisam siguran hoću li uspjeti doći u raj, ali učinio sam život puno boljim za puno ljudi.“

Američkog predsjednika novinar je također pitao o njegovoj ranijoj ambiciji stvaranja „Gaza rivijere“. U odgovoru je rekao da ne zna hoće li se to uskoro dogoditi, a čini se da se usredotočio na obnovu.

„Sve je razrušeno, ovo je poput gradilišta za rušenje. Morate se riješiti onoga što sada imate“, rekao je govoreći o oštećenim i sravnjenim zgradama u Gazi, javlja Sky News.

Na pitanje kakva će Gaza biti za godinu dana, Trump je dodao: „Godina je vrlo kratko razdoblje – ali s godinama će izgledati jako dobro.“