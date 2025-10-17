Putinov savjetnik predlaže gradnju tunela 'Putin-Trump' pod Beringovim morem

"Američko-ruska veza pod Beringovim morem odraz je dugogodišnje vizije, od željeznice Sibir-Aljaska iz 1904. do ruskog plana iz 2007. RDIF je analizirao postojeće projekte, uključujući željeznicu SAD-Kanada-Rusija-Kina i poduprijet će onu koja je izvediva", napisao je Dmitriev na X-u.