Ovdje se nalaze ruski zrakoplovi koji su zbog sankcija "zatočeni" u Njemačkoj

Zbog sankcija EU donesenih protiv Rusije, nekoliko ruskih zrakoplova prizemljeno je u njemačkim zračnim lukama već više od tri godine.
Zabrana letenja na snazi od 28. veljače 2022.
Njemačko Ministarstvo prometa potvrdilo je te informacije za televiziju WDR, javlja Njemačka novinska agencija (dpa).
Još neki zrakoplovi su pod zabranom zbog istraga o nejasnim vlasničkim odnosima.
Zabrana letenja, temeljena na uredbi EU, na snazi je od 28. veljače 2022., nedugo nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, prenosi Fenix.
The Ukrainian company, Antonov, released a great video showing the spectacular operation to fly the An-124 from Ukraine to Germany. pic.twitter.com/rRfDSP6RE6— (((Tendar))) (@Tendar) July 16, 2025
Teretni zrakoplovi u njemačkim zračnim lukama
Tri ruska teretna zrakoplova Antonov AN-124 nalaze se u zračnoj luci Leipzig/Halle.
Boeing 737 teretne zrakoplovne tvrtke Atran i Bombardier Challenger 300 tvrtke Utair nalaze se u zračnoj luci Köln/Bonn.
Boeing 747 britanske teretne tvrtke CargoLogicAir nalazi se u zračnoj luci Frankfurt/Hahn. Tvrtka je bila prisiljena prekinuti rad 2022. zbog sankcija povezanih s ratom u Ukrajini, a ubrzo je bankrotirala.
Airbus A320 tvrtke Aeroflot, koji je nekoć bila unajmljena od strane Rusije, bio je u Münchenu do lipnja prošle godine. Irsko-kineska leasing tvrtka koja je zapravo posjedovala zrakoplov platila je nastalu naknadu od 470.000 eura.
Zrakoplovu je potom dana dozvola za let za Ostravu u Češkoj Republici.
