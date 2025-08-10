Ovdje su najmanje mirovine u Njemačkoj

U Bremenu je prosjek iznosio 1.690 eura. U svim ostalim zapadnonjemačkim zemljama iznos je bio veći – u Baden-Württembergu, na primjer, 1.907 eura, a u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji 1.889 eura. Čak i u susjednom Bremenu muškarci su prošli nešto bolje, s prosjekom od 1.794 eura.