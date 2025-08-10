Ovdje su najmanje mirovine u Njemačkoj

Na zapadu Njemačke, umirovljenici u Donjoj Saskoj primaju najmanje novca, dok su na istoku to muškarci i žene u Tiringiji. Nigdje na zapadu muškarci ne primaju tako nisku starosnu mirovinu nakon 45 godina staža kao u Donjoj Saskoj.
Prema podacima Ministarstva rada, muškarci u Donjoj Saskoj primali su u prosjeku 1.783 eura mjesečno krajem 2024. godine. Općenito, Donja Saska je također bila ispod zapadnonjemačkog prosjeka, s prosječnom mirovinom od 1.684 eura za osobe s najmanje 45 godina staža, prenosi Fenix.
Prema podacima vlade, nacionalni prosjek iznosio je 1.668 eura, u zapadnonjemačkim saveznim zemljama 1.729 eura, a u istočnim saveznim zemljama 1.527 eura.
Niske mirovine i u Bavarskoj
S prosjekom od 1.685 eura, bavarski umirovljenici primaju jedne od najnižih mirovina među zapadnonjemačkim saveznim zemljama. Nakon najmanje 45 godina staža, umirovljenici u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji trenutačno primaju prosječnu mjesečnu mirovinu od 1.772 eura.
U Bremenu je prosjek iznosio 1.690 eura. U svim ostalim zapadnonjemačkim zemljama iznos je bio veći – u Baden-Württembergu, na primjer, 1.907 eura, a u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji 1.889 eura. Čak i u susjednom Bremenu muškarci su prošli nešto bolje, s prosjekom od 1.794 eura.
Žene su primale znatno niže mirovine od muškaraca, pišu njemački mediji. U Donjoj Saskoj primale su u prosjeku 1.417 eura, a u Bremenu 1.447 eura mjesečno. To obje savezne zemlje stavlja u donji raspon za žene.
Tiringija ima najnižu prosječnu mirovinu
Mirovine u Saskoj također su ispod nacionalnog prosjeka. Muškarci i žene iz Saske primaju znatno niže mirovine nakon najmanje 45 godina osiguranja. Žene u Bavarskoj prošle su godine primale prosječnu mirovinu od 1.416 eura. Ni u jednoj drugoj saveznoj zemlji žene i muškarci ne primaju nižu prosječnu mirovinu nakon najmanje 45 godina osiguranja nego u Tiringiji.
Krajem prošle godine prosječna mjesečna mirovina za žene u Tiringiji iznosila je 1.419 €, a za žene 1.401 €. Najviša mirovina isplaćena je ženama u Berlinu, 1.576 €. Prosječna mjesečna mirovina u Brandenburgu iznosi 1.557 €.
Prema podacima, svaka četvrta osoba u Njemačkoj prima manje od 1.300 eura mjesečno nakon 45 godina staža. To je sramota za političare, znak očito pogrešne mirovinske politike, rekao je jedan od političara.
Umirovljenici u Njemačkoj moraju se “snalaziti s mini-mirovinama, iako su desetljećima doprinosili najjačem europskom gospodarstvu”.
Vlada: Niska mirovina malo govori o životnom standardu
Međutim, Vlada ističe razliku između mirovine i ukupnog dohotka: “Međutim, niska mirovina iz zakonskog mirovinskog osiguranja općenito malo govori o životnom standardu u starosti, budući da su relevantni drugi prihodi i ukupni prihod kućanstva.”
Na primjer, žene primaju samo malu mirovinu ako su godinama ostale u braku bez vlastitog prihoda – čak i ako, na primjer, imaju dovoljan zajednički kućanski prihod sa svojim partnerom, pišu njemački mediji. Međutim, vlada ističe da te brojke ne odražavaju u potpunosti financijsku situaciju pogođenih.
Iznosi se kreću od malih mirovina do velikih iznosa mirovina. Prema riječima iz Ministarstva, to je također posljedica sastava traženih razdoblja: „Relativno niske mirovine mogu se dobiti i s 45 godina staža, jer to uključuje ne samo razdoblja uplaćivanja doprinosa već i razdoblja bez uplaćivanja doprinosa.“
Između ostalog, navedena su razdoblja školovanja i sveučilišnog obrazovanja ili nezaposlenost bez naknade. Rad s nepunim radnim vremenom također može igrati ulogu.
