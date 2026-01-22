NOVO OTKRIĆE
Ukrajinu razaraju ruski projektili s američkom i europskom tehnologijom
Većinu zapadnih komponenti pronađenih u novom ruskom dronu Geran-5 proizvele su američke tvrtke.
Otkrio je to Kyiv Independent pa dodatno istražio tko točno isporučuje Rusiji takve komponente.
Naime, jednog od prvih dana ove godine ukrajinska vojska srušila je ruski dron nove vrste. Identificiran je kao Geran-5, brz i dalekometni dron.
Dijeli ime s ruskim kopijama iranskih dronova Shahed, Geran-1, Geran-2, Geran-3 i Geran-4, a proizvodi ga isti ruski proizvođač i izrađen je od sličnih komponenti.
No novi dron znatno se razlikuje od ranijih verzija Gerana.
Dron Geran-5 nalikuje krstarećem projektilu, za razliku od ruskih dronova tipa Shahed koji su trokutasti i s delta-krilima. Prema ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj službi HUR, Geran-5 je replika drugog drona iranskog dizajna, Karrara.
Ključna razlika - brzina
Jedna od ključnih funkcionalnih razlika najnovijeg Gerana jest brzina. Novi dron može letjeti brzinom od 500 do 600 kilometara na sat, što je otprilike tri puta brže od Gerana-2, najčešće korištenog ruskog drona koji leti oko 180 kilometara na sat. Zbog velike brzine nove dronove teško je presresti.
Ukrajinske snage dosad su srušile dva drona Geran-5, jedan u Kijevskoj oblasti, a drugi u blizini grada Dnjipra, rekao je za Kyiv Independent izvor iz ukrajinske vlade. Oba su oborena u siječnju.
Jedan od dronova bio je teško oštećen, no drugi je bio u stanju koje je omogućilo identifikaciju dijela njegovih komponenti.
Ukrajinska vojna obavještajna služba objavila je popis identificiranih dijelova. Kao i kod ranijih ruskih kopija iranskih dronova, elektronika novog drona sadrži mikročipove proizvedene zapadnom tehnologijom, a ne samo kineskom.
Novi ruski dron koristi niz američkih i barem jedan njemački mikročip.
Kyiv Independent analizirao je pošiljke mikročipova i otkrio da američki i europski mikročipovi i dalje u velikim količinama ulaze u Rusiju, uglavnom preko Kine.
Ovo otkriće naglašava raširen i smrtonosan obrazac u kojem, unatoč protivljenju Zapada ruskom ratu, tehnologija zapadne proizvodnje i dalje pokreće ruski ratni stroj.
Bez tih zapadnih komponenti Rusija ne bi mogla proizvesti količinu oružja potrebnu da Ukrajinu gurne u aktualnu energetsku krizu, ostavljajući milijune domova bez grijanja i električne energije tijekom ledene zime.
Što je pronađeno u novom dronu?
Ukrajinska obavještajna služba utvrdila je da novi dron ima kineski turbomlazni motor Telefly i prijamnik satelitskog navigacijskog sustava.
Prijamnik sadrži mikročipove s oznakama triju američkih tvrtki: Texas Instruments, CTS Corporation i Monolithic Power Systems.
Osim toga, u drugom dijelu drona identificiran je mikročip s logotipom njemačke tvrtke Infineon Technologies.
Najveći broj pronađenih zapadnih mikročipova, šest komada, dolazi od američke tvrtke Texas Instruments, na čije se čipove ruska vojna industrija već dugo oslanja.
Američki i europski proizvođači čipova napustili su rusko tržište nakon potpune invazije Kremlja na Ukrajinu te opskrbu Moskve svojim proizvodima sada smatraju nezakonitom. Ipak, njihove komponente i dalje završavaju u ruskom oružju.
Iako su datumi proizvodnje utvrđeni samo za dva mikročipa pronađena u novom ruskom dronu, oni pokazuju da čipovi ne potječu iz zaliha prije rata.
Oba su oscilatori takta američke tvrtke CTS Corporation. Jedan je proizveden u rujnu 2025., a drugi u veljači 2024.
Novi dron samo je jedan primjer kako Rusija nastavlja koristiti zapadne elektroničke komponente u svojem naoružanju. Ruski dronovi Geran tipa Shahed, koje je Rusija prošle godine proizvodila brzinom od gotovo 3.000 komada mjesečno, sadrže brojne mikročipove tvrtki poput Texas Instrumentsa, CTS Corporationa, Monolithic Power Systemsa, Infineon Technologiesa i još nekoliko drugih zapadnih brendova.
Gotovo svake noći stotine tih dronova gađaju ukrajinske gradove. Prošle godine Rusija je povećala broj dronova i uspjela preopteretiti ukrajinsku protuzračnu obranu. To je dovelo do nestanaka struje i, u konačnici, do aktualne energetske krize. Bez zapadnih mikročipova koji ih pokreću to ne bi bilo moguće.
Sada komponente novog drona dokazuju da i dalje postoje snažni kanali kojima zapadni mikročipovi ulaze u Rusiju.
"Prema grubim procjenama za 2025. godinu, Rusija je primila 2,2 milijuna uvezenih elektroničkih komponenti, uključujući zapadne", rekao je za Kyiv Independent Vladislav Vlasiuk, povjerenik ukrajinskog predsjednika za sankcijsku politiku.
"To je puno", dodao je. "Količina Shaheda, odnosno Gerana, zajedno s drugim dronovima i projektilima koje Rusija proizvodi, izravno je povezana s elektroničkim komponentama koje dobivaju iz inozemstva."
Kako zapadne komponente završavaju u Rusiji?
Ukrajince više ne iznenađuje pronalazak komponenti s kineskim oznakama u ruskim dronovima, s obzirom na rusko-kineski politički savez.
No američki i europski dijelovi ondje ne bi smjeli biti. Brojne sankcije i izvozne kontrole SAD-a i EU-a imaju za cilj spriječiti ulazak takvih komponenti u Rusiju.
Kako onda čipovi zapadnih proizvođača završavaju u zemlji koja je praktički u ratu sa Zapadom?
Carinski podaci koje je pregledao Kyiv Independent pokazuju da se zapadni čipovi u Rusiju isporučuju putem goleme mreže trgovaca elektroničkim komponentama, uglavnom registriranih u Kini i Hong Kongu. Manji dio njih nalazi se u zemljama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Kirgistana.
Na temelju opisa pošiljki, ti trgovci kupuju čipove proizvedene zapadnom tehnologijom ne samo u Kini, nego i u Maleziji, Tajvanu, Japanu i na Filipinima.
Jedan od takvih trgovaca je Niokr-Trade, tvrtka sa sjedištem u Moskvi. Niokr-Trade je nabavljao mikročipove marke Texas Instruments i nekoliko drugih zapadnih proizvođača preko kineskog distributera Shenzhen Nuopuxun Electronic Technology Co.
Osim toga, proizvode nabavljaju i od dobavljača mikročipova registriranih u Hong Kongu, poput Abingo Distributorsa i Wtron Electronics Technology (H.K) Co.
Stoga ne čudi da Niokr-Trade na svojoj internetskoj stranici otvoreno oglašava "neograničen asortiman uvoznih elektroničkih komponenti" za ruske kupce.
Druga stavka na stranici Niokr-Tradea neodređeno opisuje izvor uvoznog asortimana: "Radimo s azijskom regijom." Doista rade.
Brojne ruske tvrtke, slične Niokr-Tradeu, kupuju zapadne mikročipove od kineskih trgovačkih tvrtki, uvoze ih i prodaju različitim ruskim kupcima, uključujući civilne proizvođače i proizvođače oružja.
Suradnja ruskih trgovačkih tvrtki i dobavljača iz "azijske regije" objašnjava zašto ruska obrambena industrija uglavnom nije bila pogođena sankcijama koje su imale za cilj zaustaviti dotok zapadne tehnologije u Rusiju. Suočila se tek s određenim rastom cijena.
Kyiv Independent o tome je ranije izvijestio u istrazi pod naslovom: "Pokušali smo kupiti američke čipove kao ruski proizvođač oružja i uspjeli smo."
Neki ruski proizvođači oružja ili proizvođači elektroničkih uređaja namijenjenih oružju izravno uvoze zapadne komponente od kineskih tvrtki, zaobilazeći ruske posrednike.
Ranije je Kyiv Independent izvijestio kako je ruski proizvođač dronova Zala Aero Group, koji proizvodi jurišne dronove Lancet i izviđačke dronove Zala Aero koje Rusija široko koristi u ratu protiv Ukrajine, uspostavio uvoz zapadnih mikročipova.
Još jedan primjer je ruska tvrtka Telecom and Microelectronic Industries, poznata kao TMI, kojoj su mikročipovi potrebni za elektroniku. Prema ruskim carinskim podacima, TMI je godinama kupovao elektroničke komponente preko hongkonške tvrtke Lett Tronic Group i turske tvrtke Asay Ic Ve Dis Ticaret.
Kyiv Independent otkrio je da je jedan od TMI-jevih kupaca ruski proizvođač oružja Kronshtadt, koji proizvodi izviđačko-jurišni dron Orion. On može nositi krstareći projektil S8000 Banderol, koji također proizvodi Kronshtadt.
Rusija te kapacitete koristi na bojištu u Ukrajini.
Što kažu proizvođači čipova?
Kyiv Independent poslao je upite svim četirima proizvođačima čije su elektroničke komponente pronađene u dronu Geran-5.
Njemačka tvrtka Infineon Technologies odgovorila je da "ovu situaciju shvaća vrlo ozbiljno".
"Poduzeli smo opsežne mjere koje su nam na raspolaganju kako bismo osigurali poštivanje sankcija, s ciljem da se pridržavamo ne samo slova nego i duha sankcija. To uključuje suradnju s nadležnim tijelima", rekao je glasnogovornik tvrtke u pisanom odgovoru.
Infineon Technologies likvidirao je svoje društvo u Rusiji 2022. i zaustavio sve isporuke u Rusiju "bez obzira na pravnu mogućnost nastavka određenih transakcija".
Tvrtka je ranije za Kyiv Independent navela da je teško kontrolirati prodaju tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda.
Američke tvrtke Texas Instruments, CTS Corporation i Monolithic Power Systems do trenutka objave nisu odgovorile na pitanja o nalazima vezanima uz Geran-5.
U veljači 2025., kada se Kyiv Independent prvi put obratio Texas Instrumentsu u vezi s korištenjem njihovih mikročipova u ruskom oružju, tvrtka je poručila da se tome snažno protivi, kao i nezakonitom preusmjeravanju svojih proizvoda u Rusiju.
"TI je prestao prodavati proizvode u Rusiju i Bjelorusiju u veljači 2022. Svaka isporuka TI-jevih čipova u Rusiju je nezakonita i neovlaštena", navela je korporativna služba za odnose s medijima te tvrtke.
Krivotvoreno ili nezakonito
Naglasili su i da proizvođač od svojih kupaca i distributera zahtijeva isto te da istražuje dokaze koji upućuju na preusmjeravanje proizvoda.
Vlasiuk, povjerenik ukrajinskog predsjednika za sankcije, smatra da bi oko 30 posto zapadno označenih čipova koji se koriste u ruskom oružju moglo biti krivotvoreno ili nezakonito proizvedeno u prekomjernim količinama u azijskim tvornicama u vlasništvu američkih i europskih proizvođača. Preostalih 70 posto originalni su proizvodi proizvedeni u tvornicama zapadnih kompanija, uglavnom u Aziji.
Prema njegovu mišljenju, proizvođači bi mogli više surađivati s ukrajinskom vladom kako bi proveli interne istrage i identificirali one karike u dugim lancima preprodaje preko kojih se čipovi krijumčare u Rusiju.
