Ukrajinu razaraju ruski projektili s američkom i europskom tehnologijom

Vlasiuk, povjerenik ukrajinskog predsjednika za sankcije, smatra da bi oko 30 posto zapadno označenih čipova koji se koriste u ruskom oružju moglo biti krivotvoreno ili nezakonito proizvedeno u prekomjernim količinama u azijskim tvornicama u vlasništvu američkih i europskih proizvođača. Preostalih 70 posto originalni su proizvodi proizvedeni u tvornicama zapadnih kompanija, uglavnom u Aziji.