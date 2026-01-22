nakon davosa
Što zapravo stoji iza Trumpova novog "dogovora" o Grenlandu - i što je sljedeće
Tim Donalda Trumpa ponašat će se kao da je postigao nešto s navodnim „okvirom sporazuma“ o Grenlandu. No, nemojte imati nikakvih sumnji – to je besmislica, a američki predsjednik nanio je ozbiljnu štetu transatlantskom savezu.
Europske vlade i njihovi diplomati u Washingtonu jednako osjećaju olakšanje koliko i iznerviranost ovim izvanrednim grenlandskim igrokazom i najnovijim činom koji se odigrao u švicarskim Alpama tijekom posljednja 24 sata, piše Sky News. Ne postoji „okvir sporazuma“. Barem ne još.
Donald Trump može tvrditi da postoji, ali samo zato što mu je trebao izlaz iz situacije nakon što je shvatio da neće moći prisvojiti Grenland.
"Je li ovo samo Trumpova izlazna rampa?"
„Je li ovo samo Trumpova izlazna rampa? Još uvijek nema stvarnog okvira sporazuma?“ upitan je jedan diplomat u samom središtu zbivanja. Odgovor: „Upravo tako.“ Putem „Trumpova šaptača“, glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, danski i grenlandski stavovi u biti su ponovno izneseni američkom predsjedniku.
Tijekom sastanka licem u lice u Davosu, ponovno su naglašene postojeće obveze iz američko-danskog ugovora iz 1951., a europske zemlje ponovno su se obvezale povećati vlastitu obranu Grenlanda.
Kada su to učinile prošlog tjedna – doslovno slanjem visokih vojnih dužnosnika na Grenland – Trump je to protumačio kao provokaciju protiv sebe i zaprijetio carinama.
„Toliko mi je ovo već dosadilo…“, rekao je jedan europski veleposlanik tijekom vikenda, što najbolje pokazuje razinu iscrpljenosti zbog ispada američkog predsjednika.
Trio zaokreta
Dan u Davosu bio je vrtoglav čak i prema Trumpovim standardima. Prvo je napravio zaokret u vezi s implicitnom prijetnjom vojne akcije, zatim je povukao prijetnju carinama, a potom i odustao od inzistiranja da preuzme suverenitet nad Grenlandom. Sve u jednom danu.
Čini se da mu je konačno „sjelo“. Shvatio je da njegovi planovi o vlasništvu nad Grenlandom nisu samo nepopularni kod kuće (čak i među vlastitima), nego se smatraju samoporažavajućima, neostvarivima i, iskreno, ludima, piše analitičar Mark Stone za Sky News.
U Davos je stigao suočen s valom protivljenja. Ovoga puta Europa je bila ujedinjena i čvrsta. Kada je oboje istovremeno, može biti nevjerojatno učinkovita.
Naravno, Trumpov tim će sve ovo prikazati kao još jedan briljantan primjer predsjednikove „umjetnosti dogovora“ – kao da su nešto postigli.
Ali nemojte se zavaravati, to je besmislica. Riječ je o pola predstavi, pola nesposobnosti, što duboko šteti transatlantskom partnerstvu. Amerika pod Trumpom iz dana u dan djeluje sve nepouzdanije. A šteta je trajna.
Gdje smo sada – i što slijedi?
Što se Grenlanda tiče, sada smo se vratili na poziciju na kojoj smo bili prošlog tjedna, kada su se danski i grenlandski ministri vanjskih poslova sastali s Trumpovim timom. Tada su se dogovorili o formiranju „radne skupine“ koja bi tražila srednje rješenje – ono koje bi odgovorilo na Trumpove sigurnosne zabrinutosti, ali bez predaje suvereniteta nad Grenlandom.
Sve što je Trump u Davosu zapravo učinio jest da se složio oko američkih sudionika te radne skupine.
Što slijedi? Obje strane tražit će srednje rješenje koje ne uključuje predaju Grenlanda Americi. Prostora za ideje i kreativno razmišljanje ima napretek – oduvijek ga je bilo, samo da je američki predsjednik bio spreman slušati.
Vjerojatno je da će srednje rješenje uključivati neki oblik aranžmana sličnog britanskim vojnim bazama na Cipru. Nove američke vojne baze bile bi uspostavljene u nenaseljenim dijelovima Grenlanda, na temelju zakupa ili kupoprodajnog ugovora. One bi postale američki teritorij, ali bi suverenitet Grenlanda ostao nepromijenjen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare