Što zapravo stoji iza Trumpova novog "dogovora" o Grenlandu - i što je sljedeće

Što se Grenlanda tiče, sada smo se vratili na poziciju na kojoj smo bili prošlog tjedna, kada su se danski i grenlandski ministri vanjskih poslova sastali s Trumpovim timom. Tada su se dogovorili o formiranju „radne skupine“ koja bi tražila srednje rješenje – ono koje bi odgovorilo na Trumpove sigurnosne zabrinutosti, ali bez predaje suvereniteta nad Grenlandom.