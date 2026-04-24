56. dan rata
FOTO, VIDEO / Netanyahu optužuje Hezbolah za sabotažu primirja. Witkoff i Kushner dolaze u Pakistan
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
Primirje, postignuto nakon razgovora između veleposlanika dviju zemalja u Washingtonu prošli tjedan, a koje istječe u nedjelju, donijelo je značajno smanjenje nasilja. Napadi su se, međutim, nastavili u južnom Libanonu, gdje su izraelske trupe zauzele samoproglašenu tampon zonu. Hezbolah, kojeg podržava Iran, tvrdi da ima pravo oduprijeti se okupacijskim snagama.
42 Objave
19:25
19:25
Bijela kuća: Witkoff i Kushner putuju u Pakistan na razgovore s Iranom
Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner otputovat će u subotu ujutro u Pakistan na razgovore s Iranom, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u intervjuu za Fox News.
18:54
18:54
Merz: Sankcije Iranu bi se mogle ublažiti u okviru sporazuma za završetak rata
Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da bi Europska unija mogla razmotriti ublažavanje sankcija Iranu ako se postigne sveobuhvatan sporazum o okončanju rata.
Govoreći nakon summita EU-a na Cipru, Merz je naznačio da bi ublažavanje sankcija moglo biti dio šireg diplomatskog procesa.
„Ublažavanje sankcija može biti dio procesa“, rekao je novinarima.
Merz je sugerirao da među čelnicima EU-a postoji podrška za istraživanje tog pristupa.
„Nitko se tome nije usprotivio“, rekao je, dodajući da bi takvi koraci mogli potaknuti pregovore i pridonijeti trajnom primirju.
Merzovi komentari ukazuju na moguću europsku ulogu u diplomaciji, pri čemu se sankcije promatraju kao sredstvo pritiska za poticanje obje strane prema širem dogovoru.
18:17
18:17
Netanyahu: Hezbollah pokušava sabotirati postizanje povijesnog mira
Izrael će nastaviti napadati “svaku prijetnju” u Libanonu, rekao je premijer Benjamin Netanyahu, dan nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile trodnevno produljenje primirja, javlja CNN.
Izraelski čelnik optužio je Hezbollah da pokušava narušiti mirovni proces između Izraela i Libanona.
“Započeli smo proces za postizanje povijesnog mira između Izraela i Libanona, i jasno nam je da Hezbollah pokušava to sabotirati,” rekao je.
Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su u petak pogodile strukture Hezbollaha u području Deir Aamesa na jugu Libanona nakon “kršenja primirja” od strane te skupine koju podupire Iran dan ranije.
IDF je također naveo da je u petak razmijenio vatru s pripadnicima Hezbollaha u Bint Jbeilu na jugu Libanona te pritom ubio šest operativaca.
“Održavamo punu slobodu djelovanja protiv svake prijetnje, uključujući i nove. Napali smo jučer i napali smo danas,” rekao je Netanyahu. “Odlučni smo obnoviti sigurnost za stanovnike sjevera.”
Uvjeti primirja, koje su pomogle pregovarati SAD, predviđaju da Izrael smije poduzeti “sve potrebne mjere u samoobrani.”
Hezbollah je izjavio da primirje u Libanonu “nema nikakvo značenje” zbog stalnih napada Izraela.
17:53
17:53
Rat istaknuo neujednačenu europsku opskrbu kerozinom
Cijene kerozina u Europi gotovo su udvostručene od početka rata na Bliskom istoku, a poremećaji u opskrbi zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca istaknuli su problem smanjene prerade u europskim rafinerijama i neujednačenu poziciju pojedinih europskih tržišta, prema izvješću IATA-e.
Europski kupci plaćali su prošli tjedan barel kerozina u prosjeku 188,08 dolara, navodi Međunarodna udruga za zračni prijevoz (IATA) u tjednom izvješću.
Još krajem veljače stajao je u prosjeku oko 100 dolara, pokazuju podaci.
Cijene su se ipak prošli tjedan stabilizirale budući da su bile za 7,6 posto niže od prosjeka u prethodnom tjednu, pokuje tablica IATA-e. U odnosu na isto lanjsko razdoblje mlazno gorivo bilo je pak otprilike dvostruko skuplje.
IATA je pak još u studenom prošle godine upozorila da korijen dubokih problema na europskom tržištu kerozina leži u smanjenim domaćim rafinerijskim kapacitetima koji su rezultirali pojačanim oslanjanjem na uvoz.
Brojne starije rafinerije postale su ekonomski neisplative zbog slabljenja potražnje za klasičnim gorivima, uz paralelnu žestoku konkurenciju novih i učinkovitijih velikih rafinerija i stroge okolišne propise, utvrdila je IATA.
U takvim su uvjetima u 2025. četiri rafinerije prestale s radom i europski kapaciteti za preradu smanjeni su za 400 tisuća barela dnevno. U 2024. iznosili su 13 milijuna barela dnevno, napominje udruga avioprijevoznika.
Do 2050. godine ukupni rafinerijski kapaciteti u Europi mogli bi, prema izvješću S&P Globala, biti smanjeni za preko pet milijuna barela dnevno, navodi IATA.
Velike strukturne promjene u sustavu europskih rafinerija dovode do rizika za opskrbu kerozinom na domaćem tržištu, upozorila je udruga u studenom prošle godine.
17:52
17:52
Izvori: Trump šalje Witkoffa i Kushnera u Pakistan na nove mirovne razgovore s Iranom
Predsjednik Donald Trump šalje svog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera u Pakistan kako bi ovog vikenda sudjelovali u razgovorima s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem, rekla su za CNNdva dužnosnika administracije.
Potpredsjednik JD Vance zasad ne planira prisustvovati jer predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf također neće sudjelovati, naveli su dužnosnici. Ghalibaf se unutar Bijele kuće smatra voditeljem iranske delegacije i Vanceovim pandanom.
Ipak, potpredsjednik je spreman otputovati u Islamabad ako pregovori napreduju, dodali su dužnosnici, a članovi njegova tima bit će u Pakistanu i sudjelovati u pregovorima. Kushner i Witkoff već mjesecima surađuju s iranskim dužnosnicima na mogućem sporazumu o teheranskom nuklearnom materijalu.
17:33
17:33
EU kaže da je “prerano” ublažiti sankcije Iranu unatoč pregovorima
Europski čelnici kažu da je još uvijek prerano razmatrati ukidanje sankcija Iranu, unatoč tekućim diplomatskim naporima, javlja Al Jazeera.
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare na Cipru da je “prerano” razgovarati o ublažavanju ograničenja.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ponovila je taj stav, naglašavajući oprezan pristup iz Bruxellesa.
Međutim, njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da bi čelnici EU-a mogli razmotriti postupno ukidanje sankcija ako se postigne sveobuhvatan sporazum s Iranom.
17:11
17:11
Iranski ministar vanjskih poslova potvrdio posjete Pakistanu, Omanu i Rusiji
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da kreće na „pravovremenu turneju” u Islamabad, Muscat i Moskvu „kako bi usko koordinirao s partnerima o bilateralnim pitanjima i konzultirao se o regionalnim zbivanjima”.
„Naši susjedi su naš prioritet”, napisao je Araghchi na platformi X.
Planirani posjet iranskog ministra vanjskih poslova glavnom gradu Pakistana dužnosnici su opisali kao ključan korak prema nastavku izravnih pregovora sa Sjedinjenim Državama.
16:54
16:54
Izrael izdao naredbu za evakuaciju sela u južnom Libanonu tijekom primirja
Napadi se i dalje nastavljaju u južnom Libanonu, a glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga upozorio je stanovnike Deir Ammara da se danas evakuiraju.
U objavi na platformi X, Avichay Adraee poručio je ljudima na tom području da IDF „nema namjeru nauditi vam” te da Hezbollah „izvodi lansiranja iz vašeg grada”.
Dodao je da stanovnici moraju napustiti svoje domove i ostati najmanje 1.000 metara izvan sela.
Za kontekst: jučer je Donald Trump objavio da će primirje između Izraela i Hezbollaha biti produljeno za tri tjedna.
16:16
16:16
Libanon traži potporu EU-a za jačanje krhkog primirja
Libanonski predsjednik Joseph Aoun pojačao je diplomatske napore u Europi, tražeći potporu za stabilizaciju zemlje i učvršćivanje krhkog primirja.
Aoun je održao niz sastanaka na Cipru na marginama neformalnog okupljanja EU-a s čelnicima s Bliskog istoka i iz sjeverne Afrike, koje je organizirao ciparski premijer Nikos Christodoulides.
U razgovorima s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, Aoun je iznio aktualne napore za ublažavanje krize u Libanonu i smanjenje patnje civila, pozvavši na prekid izraelskih napada na medicinske timove, djelatnike Crvenog križa, civilnu zaštitu, novinare i civile, javlja Al Jazeera.
Također je predstavio stajalište Libanona o razdoblju nakon primirja te zahvalio Francuskoj na kontinuiranoj pomoći, izrazivši nadu u daljnju potporu Pariza i EU-a, izvijestila je libanonska državna novinska agencija.
Macron je ponovno potvrdio potporu Libanonu, rekavši da će Francuska nastaviti diplomatske kontakte kako bi ojačala primirje i podržala pregovore.
Aoun se sastao i s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, koju je informirao o razgovorima u Washingtonu te naglasio potrebu za pregovaračkim rješenjem „jer opcija rata ne vodi nikakvom ishodu“.
15:53
15:53
Iranska delegacija očekuje se na razgovorima s Pakistancima – ali ne i s Amerikancima
Iranska delegacija trebala bi u petak održati razgovore s pakistanskim posrednicima – ali ne i s predstavnicima SAD-a, prema američkom izvoru i iranskim državnim medijima, javlja CNN.
Očekuje se da će iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi razgovarati s pakistanskim izaslanstvom prije nego što otputuje u glavni grad Omana, Muscat, kao i u Moskvu u Rusiji, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA.
Pakistanci očekuju da će sastanak u petak dovesti do drugog kruga pregovora između Sjedinjenih Država i Irana.
Ni Sjedinjene Države ni Iran zasad nisu javno komentirali.
