Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da bi Europska unija mogla razmotriti ublažavanje sankcija Iranu ako se postigne sveobuhvatan sporazum o okončanju rata.

Govoreći nakon summita EU-a na Cipru, Merz je naznačio da bi ublažavanje sankcija moglo biti dio šireg diplomatskog procesa.

„Ublažavanje sankcija može biti dio procesa“, rekao je novinarima.

Merz je sugerirao da među čelnicima EU-a postoji podrška za istraživanje tog pristupa.

„Nitko se tome nije usprotivio“, rekao je, dodajući da bi takvi koraci mogli potaknuti pregovore i pridonijeti trajnom primirju.

Merzovi komentari ukazuju na moguću europsku ulogu u diplomaciji, pri čemu se sankcije promatraju kao sredstvo pritiska za poticanje obje strane prema širem dogovoru.