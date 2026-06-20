Mohsin Nakvi
Pakistanski ministar u Iranu dogovara finaliziranje mirovnog sporazuma sa SAD-om
Pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Nakvi stigao je u subotu u Iran kako bi s iranskim vodstvom razgovarao o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj.
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Prema provladinoj iranskoj novinskoj agenciji Mehr, Nakvi je najprije sletio u hodočasnički grad Mašhad na sjeveroistoku zemlje.
Tijekom posjeta se očekuje da će se Nakvi sastati s voditeljima iranskog pregovaračkog tima, predsjednikom parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom i ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem.
Pakistan od travnja službeno djeluje kao posrednik u ratu Irana i SAD-a.
Washington i Teheran potpisali su ranije ovog tjedna okvirni sporazum kojim se poziva na prekid neprijateljstava u regiji i obnovu komercijalnog prometa kroz Hormuški tjesnac. Daljnji pregovori o spornim pitanjima, poput iranskog nuklearnog programa, trebali bi uslijediti u roku od 60 dana.
Prvi krug pregovora o mogućem nuklearnom sporazumu u Švicarskoj izvorno je bio zakazan za petak, ali je otkazan zbog obnovljenih međusobnih napada između izraelske vojske i proiranske skupine Hezbolaha u Libanonu.
Na početku pregovora o okvirnom sporazumu, zahtjev je Irana bila značajna pomoć za obnovu. Sporazum predviđa najmanje 300 milijardi dolara kao svojevrsni fond za obnovu, no pitanje financiranja ostaje neriješeno.
Teheran dodatno zahtijeva ukidanje bankarskih sankcija kako bi ponovno dobio pristup međunarodnom financijskom sustavu i tako mogao legalno prodavati svoju naftu, svoj najvažniji izvor prihoda.
Iran je više puta naglasio da neće biti konačnog sporazuma bez ispunjenja ove obveze.
Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči putuju u Švicarsku na pregovore, objavio je u subotu Reuters pozivajući se na Axios.
Američki potpredsjednik JD Vance otkazao je u četvrtak planove putovanja u Švicarsku na pregovore, usred rastuće napetosti u Libanonu između Izraela i Hezbolaha, militantne skupine koju podržava Iran.
No nakon uspostave primirja, Witkoff putuje u Švicarsku kako bi se pridružio Jaredu Kushneru, zetu predsjednika Donalda Trumpa, koji je već tamo, navodi Axios. Arakči planira putovati u subotu, dodaje.
Čini se da su primirjem u Libanonu ostvareni napori za pretvaranje privremenog sporazuma SAD-a i Irana u trajni regionalni dogovor, istaknuo je Reuters.
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