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šerijatski kazneni zakon

Par u Indoneziji javno bičevan zbog poljupca snimljenog na TikToku

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Hina
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02. srp. 2026. 20:25
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2026-06-19T042551Z_1581911042_RC2LRLAL3EJO_RTRMADP_3_INDONESIA-DANANTARA
Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Mladi par javno je bičevan u indonezijskoj pokrajini Aceh nakon što je njihov poljubac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama, izvijestila je u četvrtak agencija Dpa.

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Mladi par, 22-godišnjak i 25-godišnjakinja kažnjeni su s po 21 udarac bičem u javnom parku u gradu Banda Aceh. Prvotno su bili osuđeni na 25 udaraca zbog prekršaja "ikhtilat", koji prema šerijatskom kaznenom zakoniku u provinciji Aceh zabranjuje intimne odnose između nevjenčanih osoba, no kazna je smanjena zbog vremena provedenog u pritvoru.

Slučaj je privukao široku pozornost nakon što je snimka nastala tijekom TikTok prijenosa uživo postala viralna u veljači. Par je bio među šest osoba koje su istoga dana javno kažnjene nakon pravomoćnih presuda šerijatskog suda u Banda Acehu.

Dvojica drugih muškaraca također su javno bičevana, svaki s po 28 udaraca, zbog prekršaja povezanih s intimnim ponašanjem.

Aceh, koji ima poseban autonomni status unutar Indonezije, jedina je regija u zemlji koja primjenjuje šerijatsko kazneno pravo uz nacionalni, pretežno sekularni pravni sustav. Autonomija je uvedena početkom 2000-tih godina nakon dugogodišnjeg separatističkog sukoba.

Javno bičevanje ostaje jedno od najkontroverznijih obilježja pravnog sustava u Acehu, a organizacije za ljudska prava takvu praksu redovito kritiziraju kao ponižavajuću i nespojivu s međunarodnim standardima.

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Teme
indonezija poljubac

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