EKSKLUZIVNO ZA N1
Paula Schwarz: Želim ponovno unijeti vrijednost u obitelj jer Musk ili bilo koji drugi muškarac to neće učiniti
Aktivistica, filantropkinja i poduzetnica Paula Schwarz u Beču je našem Hrvoju Krešiću govorila o svojoj prošlosti i planovima koji uključuju umjetnu inteligenciju.
Možete li nam reći nešto više o sebi, o svojoj obiteljskoj priči, koja je veoma zanimljiva i koja će nas vjerojatno odvesti i do nekih drugih tema?
"Moja je obitelj farmaceutska dinastija pod nazivom Schwarz Pharma. Prodana je za 4,4 milijarde eura i drugo je najveće farmaceutsko carstvo nakon Bayer Pharme. Ja sam treća generacija. Ali ja sam poduzetnica i vrlo sam rano izašla iz obiteljskog poslovanja jer sam se željela upoznati s računalima i UI-jem te otkriti vlastite vrijednosti. Pa sam neko vrijeme bila crna ovca u obitelji i izgradila svoje malo tehnološko carstvo. A onda sam se vratila i rekla: "Hej, razgovarajmo." I to je, zapravo, ono što profesionalno radim danas. Razgovaram sa starom ekonomijom."
Ali vi ste vrlo aktivni i u filantropiji i aktivizmu. Kad smo već kod toga, možete li nam reći nešto više o svom radu s izbjeglicama, migrantima i svime što se posljednjih nekoliko godina događa na Mediteranu?
"Tema migracija mi je jako bliska jer je moja prva postaja bila Afrika. U ranim dvadesetima otišla sam na Startup Bus u Africi i pobijedila. Stvarala sam kompanije iz autobusa u Tanzaniji, Ugandi, Keniji, Ruandi i Kongu. Nakon toga sam dobila stipendiju za Sveučilište Stanford. A kada sam se vratila kući u Grčku, moja je mama Grkinja, a tata Nijemac, kopirala sam koncept Startup Busa iz Afrike i pokrenula Startup Boat Greece. Pozvala sam mnogo poznatih ljudi da mi se pridruže na brodu. I odjednom smo se okrenuli i u moru ugledali ljude na rubu smrti. Bile su to izbjeglice iz Sirije, jer je situacija ondje bila eskalirala. Tako sam na kraju pokrenula najveći inkubator za projekte povezane s migracijama, na brodovima, naziva se Startup Boat. Pokrenuli smo oko 200 projekata ili kompanija na području zdravstva, infrastrukture i mobilnosti.
Primjerice, osnovali smo mobilne klinike u kontejnerima koje su imale i komunikacijske centre. Pa ste se, čak i ako u izbjegličkom kampu nije bilo liječnika, mogli povezati sa sveučilišnom klinikom u SAD-u i pitati kvalificirane liječnike ima li netko psihozu, rijedak oblik raka ili nešto slično. Osnovali smo oko 200 takvih mobilnih klinika. Načinila sam i informacijsku platformu putem koje se moglo pratiti koji su izbjeglički kampovi i granice otvoreni ili zatvoreni. Prvog mjeseca ta je platforma imala oko 15 milijuna korisnika. Dakle, bilo je vrlo intenzivno. I žalim zbog načina na koji se danas u Europi odnosimo prema migracijama. Voljela bih da ih možemo promatrati kao mogućnost. Zato je moja najnovija društvena mreža usmjerena na obitelji, jer vjerujem da je obitelj također temeljna vrijednost. Ako imamo snažnije obitelji, možemo imati i bolje migracije jer će ljudi ponovno znati koje vrijednosti međusobno razmjenjivati. Dakle, veliki sam zagovornik obitelji i migracija."
Govorimo o dinastijama, o europskoj i globalnoj ekonomiji. I sami ste rekli da ste možda više posvećeni nekim novim oblicima ekonomije nego što je vaša obitelj bila posvećena u farmaceutskoj industriji. Što mislite, koji je problem s Europom i europskom ekonomijom? I kako, prema vašem iskustvu, nove ideje i novi ekonomski koncepti, osobito oni koji dolaze iz SAD-a, mogu transformirati europsku ekonomiju?
"Stvar je u tome što su na ovoj konferenciji također rekli da ne bismo trebali osjećati tjeskobu, strah. Mladi ljudi imaju puno energije i moći. A u Europi se boje poremetiti sustav. U mom slučaju, stvarno sam željela krenuti protiv dinastije. Željela sam se suprotstaviti velikom novcu, farmaceutskoj industriji, izgraditi vlastite vrijednosti. I ne želim da dođemo do točke u kojoj mladi ljudi u Europi osjećaju da moraju sve srušiti, jer mogu hakirati sve i jako ozbiljno poremetiti gospodarstvo. To se sada događa i u Njemačkoj. Najbolje što možemo jest pozvati mlade ljude da budu ono što jesu. Nemojmo od njih tražiti da se uklope u sustav koji je zastario. Trebamo promijeniti i obrazovne sustave te mladima dati više vremena da budu kreatori budućnosti."
Koja je bila najveća poteškoća s kojom ste se suočili dok ste mijenjali vlastitu priču i na kraju je uspjeli preuzeti u svoje ruke?
"Mislim da je svaka poteškoća prilika. Zato pokušavam ne vidjeti poteškoće. Pokušavam vidjeti korist koju mi donose. U životu se trudim nikada ne odabrati lakši put. Svoje sam vrijednosti istetovirala na rukama. I mislim da se tako trebamo odnositi prema poteškoćama: da se sve događa za nas, a ne protiv nas, i da je sve to dio života. Dakle, imam težak životni tempo. Upravo sam došla iz Koreje, zatim sam jedan dan bila u Kaliforniji, a sada sam ovdje. Ali divno sam spavala. Upoznajem ljude poput vas. Vrlo sam blagoslovljena svime što imam, iako sada nisam uz svoje troje djece. Ali znam zašto radim to što radim i samo mi je to važno. Trebamo gledati ono što imamo i razmišljati o tome kako dobiti više, a ne se bojati poteškoća."
I pitanje za kraj... Sljedeći koraci? Koji je vaš sljedeći plan? Što je sljedeća velika stvar?
"Želim surađivati s ljudima poput vas koji isto žele promicati ono što obitelj predstavlja. Želim ponovno ojačati samu srž obitelji. Vjerujem da obitelji imaju intelektualno vlasništvo koje dosad nije bilo u fokusu gotovo nikoga. To možete vidjeti i u tužbama protiv Mete, moraju platiti 1,8 milijardi dolara jer su djecu učinili ovisnom. Vrijeme je da zaživi društvena mreža za obitelji, ponovno promišljanje o vrijednostima, mjesto gdje su važni obiteljski događaji. Jer obrazovanje i zdravstvo se mijenjaju, ljudi su sve stariji. A dom je jedino mjesto u kojem ponovno možete naći sigurnost. Moja je najveća strast omogućiti različitim obiteljima da ponovno imaju pristup svojim domovima i da se povezuju putem tehnologije. Trenutačno imamo 500 obitelji na platformi. Pokrenula sam je prije samo mjesec dana. Naziva se AngelHouse.life. Moja je najveća ambicija ponovno unijeti vrijednost u obitelj, jer Peter Thiel, Elon Musk ili bilo koji drugi muškarac u Americi to neće učiniti."
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