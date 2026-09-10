Paula Schwarz: Želim ponovno unijeti vrijednost u obitelj jer Musk ili bilo koji drugi muškarac to neće učiniti

"Mislim da je svaka poteškoća prilika. Zato pokušavam ne vidjeti poteškoće. Pokušavam vidjeti korist koju mi donose. U životu se trudim nikada ne odabrati lakši put. Svoje sam vrijednosti istetovirala na rukama. I mislim da se tako trebamo odnositi prema poteškoćama: da se sve događa za nas, a ne protiv nas, i da je sve to dio života. Dakle, imam težak životni tempo. Upravo sam došla iz Koreje, zatim sam jedan dan bila u Kaliforniji, a sada sam ovdje. Ali divno sam spavala. Upoznajem ljude poput vas. Vrlo sam blagoslovljena svime što imam, iako sada nisam uz svoje troje djece. Ali znam zašto radim to što radim i samo mi je to važno. Trebamo gledati ono što imamo i razmišljati o tome kako dobiti više, a ne se bojati poteškoća."